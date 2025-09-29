Smart Repair Technician till AutoHero
Är du noggrann, självgående och har ett öga för detaljer? Gillar du att skapa snygga resultat, men också att testa nya verktyg och metoder? Vi söker just nu en erfaren och noggrann Smart Repair Technician till vår kunds nyöppnade anläggning i Arlandastad!
Hur din roll kommer att vara Som Smart Repair Technician kommer du att vara en viktig del i slutskedet av våra bilars resa. Du ansvarar för de sista detaljerna - de där som verkligen gör skillnad. Du jobbar med mindre bucklor, polering, färgjusteringar och annan "finlir" innan bilen är redo för leverans.
Du kommer vara först in i vårt nya Smart Repair-team och få en unik möjlighet att vara med och forma hur vi jobbar - från arbetsmetoder till rutiner och flöden. Du blir en nyckelperson som inte bara utför, utan också påverkar och utvecklar vår smart repair-verksamhet.
Tjänsten ligger på 40h/vecka, arbetstider 07-15.30. Ersättning består av en fast grundlön.
Vad vi vill att du har med dig
Van att jobba med händerna, gärna med bakgrund inom exempelvis bilrekond, lack, interiörreparationer eller läderarbeten.
Noggrann, självgående och strukturerad
Van att arbeta självständigt men också i team - du trivs med frihet under ansvar men är också socialt smidig och prestigelös.
Inte rädd för att anpassa dig - vissa dagar är intensiva, andra lugnare. Du är flexibel och lösningsorienterad.
Nyfiken på att testa nya lösningar, metoder och verktyg - och gillar att bidra med idéer.
Erfarenhet av Paintless dent repair (PDR) & lackförberedelse är mycket meriterande.
Vad vi erbjuder dig
En internationell arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter
En öppen, positiv och motiverande miljö med platta hierarkier och korta beslutsvägar
Stor möjlighet att påverka och sätta din egen prägel på arbetet
En självständig och ansvarsfull roll i ett snabbväxande techbolag där du kan ha stor inverkan på vår fortsatta framgång
Om Auto1 AUTO1 Group är Europas ledande digitala plattform för bilbranschen. Vi bygger det bästa sättet att köpa och sälja bilar online. Vårt lokala varumärke, viköperdinbil.se, erbjuder våra kunder det snabbaste och smidigaste sättet att sälja bil på. Vårt varumärke, AUTO1.com, är Europas största B2B-plattform för bilåterförsäljare. Genom vårt varumärke Autohero, använder vi våra erfarenheter till att bygga ett varumärke som erbjuder det den bästa kundupplevelsen när det gäller att köpa bil online. Med över 5000 anställda i Europa, AUTO1 Group finns just nu på över 30 marknader och hade en omsättning på över 5.5 miljarder euro in 2023.
Ansökan Vid frågor om tjänsten kontakta Johanna på 0738558647 eller via mail: johanna.aslan@fordonsakademin.se
