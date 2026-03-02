Slöjdlärare
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Domarhagsskolan är en 7-9-skola i centrala Avesta kommun. Vi ligger vägg i vägg med Karlfeldtgymnasiet och delar vissa lokaler med dem. Rektorsområdet består av en högstadieskola med fyra paralleller, anpassad grundskola år 7-9 samt två särskilda undervisningsgrupper. I nuläget har vi 320 elever på skolan.
Här finns engagerade kollegor som arbetar i enlighet med den gemensamt framtagna spelplanen där professionalitet, respekt och mod är tre nyckelord. Begreppet #aktivtsnäll leder oss i vårt målinriktade och främjande arbete för trygghet och studiero. Kommunens personalpolitiska program har också antagit snällhet som en av de viktiga ledorden. I kommunen är också ansvarsglädje och innovationskraft viktiga beståndsdelar. I enlighet med det tänket har vi också valt att vara en mobilfri skola och har sedan snart två år tillbaka ett system med mobilpåsar.
Har vi väckt din nyfikenhet? Är du en engagerad lärare som vill vara med och utvecklas på vår arbetsplats? Då är du välkommen att söka till oss!
Tjänsten som slöjdlärare är inriktad mot undervisning i trä- och metallslöjd och du jobbar tätt med undervisande lärare i textilslöjd med planering och bedömning. Tjänsten rymmer undervisning och sedvanliga lärararbetsuppgifter.
I tjänsten ingår undervisning i klasser år 7-9 samt undervisning i mindre grupp, dels med elever på anpassad grundskola 7-9 och dels elever i särskild undervisningsgrupp.
Vi lägger stor vikt vid det pedagogiska ledarskapet i klassrummet. Vi söker dig som har förmåga att motivera och skapa engagemang samtidigt som du är en tydlig ledare. Du är trygg i dig själv och genom ditt sätt att leda och organisera skapar du en trygg och lärorik klassrumssituation. Vi är övertygade om att ordning, reda och tydlighet i kombination med lyhördhet och omtanke tar fram det bästa hos våra elever. Ett gott omdöme och en hög integritet är viktigt då vi vill att du ska vara en vuxen förebild för eleverna.
Vi söker dig som är kommunikativ och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer till såväl kollegor som elever, vårdnadshavare och andra aktörer runt eleven. Din pedagogiska styrka är att du har förmåga att anpassa undervisningen utifrån resultat, utvärderingar och den enskilde elevens behov. För att detta ska uppnås behöver du ha en god förståelse för hur olika människor tar till sig information och kunskap, samt förmåga att anpassa ditt sätt att undervisa på såväl grupp- som individnivå.
Du behöver även vara väl förtrogen med att använda olika system och dataprogram som används i vårt vardagliga arbete, såsom exempelvis lärplattform och Office-program. Du har kunskap om skolans styrsystem och betygssättning. För en tillsvidareanställning krävs att du har lärarlegitimation. Ersättning
