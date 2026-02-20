Slöjd, musik, bild, Hkk -lärare
Edukatus Alliance AB / Grundskollärarjobb / Kiruna Visa alla grundskollärarjobb i Kiruna
2026-02-20
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edukatus Alliance AB i Kiruna
, Skellefteå
, Umeå
, Sundsvall
, Gävle
eller i hela Sverige
Vargens skola förenar tydligt målfokus med verkligt lärande i en varm och trygg skolmiljö. Hos oss står elevernas utveckling i centrum - både kunskapsmässigt och socialt - och vi är stolta över den starka gemenskap som präglar vår skola. Här möts du av engagerade kollegor, tydlig struktur och ett genuint fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för både elever och medarbetare att växa och lyckas.Publiceringsdatum2026-02-20Beskrivning
Som pedagog hos oss kommer du att spela en viktig roll för våra elever samtidigt som du får möjlighet att tillsammans med skolledningen och dina kollegor arbeta för att utveckla skolan. På Vargen arbetar vi utifrån vår pedagogiska diamant samtidigt som varje skola har sin unika prägel. Vi arbetar aktivt med olika nätverk mellan våra skolor för att lära oss av och tillsammans med varandra och delar frikostigt med oss av vår kunskap och våra erfarenheter under vår utbildningsdag som präglas av kollegialt utbyte och samverkan. Vi har modet att ständigt utmana oss själva och utveckla vår undervisning.
Om skolan
Vargen är en fristående grundskola med årskurserna 4-9 som är beläget i Kiruna. Vi har en god kvalitet på vår undervisning och en god kompetens bland våra lärare. Hos oss får barnen utmanas och bygga sina kunskaper för framtiden. Hos oss ska alla elever känna sig sedda och välkomna och ges de bästa förutsättningarna för att lyckas med sitt skolarbete.
Vi söker dig som
Drivs av att ge varje elev ett personligt bemötande och skapa en inlärningsupplevelse som är anpassad efter deras unika behov.
Brinner för slöjd, musik, bild och/eller Hkk och har gedigna ämneskunskaper.
Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i arbetslag.
Har ett reflekterande förhållningssätt och arbetar aktivt med att utveckla dina och skolans undervisningsmetoder.
Planerar, dokumenterar och genomför din undervisning i enlighet med våra styrdokument.
Besitter god kommunikativ förmåga och strävar efter att skapa goda relationer med både elever, kollegor och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation och erfarenhet av att arbeta i skola. Du är ansvarfull, positiv och har ett gediget intresse för skola och lärande.
Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Varmt välkommen med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7270693-1853691". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Kaserngatan 20 (visa karta
)
981 47 KIRUNA Arbetsplats
Edukatus Alliance Jobbnummer
9754924