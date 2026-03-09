Slangmontör
2026-03-09
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad slangmontör som vill bidra i vår slangproduktion. Som slangmontör blir du en viktig del i teamet och ansvarar för korrekt och säker tillverkning av hydraulslangar, kvalitetskontroll och korrekt packning.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Inhämtning av material, kapning, montering, pressning, och rengöring av hydraulslangar enligt gällande instruktioner och säkerhetskrav.
Testning och kvalitetskontroll av färdiga slangar för att säkerställa funktion och korrekta mått.
Orderhantering, paketering och märkning av produkter för leverans.
Bidra till att förbättra arbetsrutiner och dokumentation samt säkerställa att leverans av produkter håller hög kvalitet.
Vem är du?
Du har tekniskt intresse och erfarenhet av arbete i någon form av produktion, gärna med hydraulik eller liknande komponenter.
Du är noggrann, lösningsorienterad och arbetar strukturerat för att säkerställa hög kvalitet.
Du är effektiv och kan hålla ett högt arbetstempo utan att göra avsteg från kvaliteten.
Du har god samarbetsförmåga och trivs i en roll där du både arbetar självständigt och i team.
Erfarenhet av pressmaskiner för slang, läsning av tekniska ritningar och mätteknik är meriterande.
Du är van vid datorsystem och har grundläggande kunskaper i Office-paketet; erfarenhet av affärssystem är meriterande.
God fysik
Körkort klass B är ett krav, truckkort är meriterande.
Vi erbjuder:
En lärorik tjänst med goda möjligheter att bredda kompetensen och ta sig an fler arbetsuppgifter.
Arbete i ett positivt team med korta beslutsvägar och stort eget ansvar.
Möjlighet att påverka och förbättra arbetsprocesser och digitala verktyg.
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner.
Praktisk information:
Anställning: Heltid, visstidsanställning 6 månader med möjlighet till förlängning beroende på verksamhetens behov.
Arbetstider: Vardagar, dagtid.
Ort: Skellefteå.
Lön: Månadslön, individuell lönesättning.
Ansökan och kontakt
Skicka din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare enligt annonsen.
Bakgrundskontroll
Som ett kvalitativt led i vår rekryteringsprocess genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll. Vi använder bakgrundskontroller för att skapa en trygg och transparent start på samarbetet samt säkerställa en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare. Bakgrundskontroller hanteras konfidentiellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
HydraSpecma Component AB
Svedjevägen 10
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Huvudkontor Kontakt
Daniel Kvist daniel.kvist@hydraspecma.com
