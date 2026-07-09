Skötare till Rättspsykiatrin
Västra Götalandsregionen / Vårdarjobb / Falköping Visa alla vårdarjobb i Falköping
2026-07-09
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Falköping
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Är du intresserad av och kan se utmaningen i att arbeta med och planera en långsiktig vård som leder till att patienten kan återgå till ett gott liv i samhället igen? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-07-09Om företaget
Rättspsykiatriska enheten på Skaraborgs Sjukhus i Falköping har 33 vårdplatser fördelat på tre avdelningar för personer dömda enligt Lag om Rättspsykiatrisk vård (LRV).
Enheten har i nuläget ca 85 medarbetare och leds av två enhetschefer. Här arbetar psykiatrisjuksköterskor, sjuksköterskor, skötare, läkare, psykolog, kuratorer, arbetsterapeuter, verkstadsförmän, aktivitetspedagog och sekreterare.
Enheten har även ett öppenvårdsteam för patienter som inte längre har ett behov av inneliggande vård, men som är i behov av tät uppföljning.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss blir du en viktig del av ett engagerat och tvärprofessionellt team som jobbar tätt tillsammans. Vi arbetar för att ge våra patienter bästa möjliga vård och stöd.
Här erbjuds du handledning, möjlighet till kompetensutveckling och en arbetsmiljö där vi stöttar varandra och delar med oss av kunskap och erfarenheter. Vi har moderna lokaler som är utformade för att skapa en trygg och läkande miljö för patienterna och en god arbetsmiljö för dig som personal.
Om jobbet
Som skötare hos oss kommer du att arbeta med rättspsykiatrisk omvårdnad i ett samarbete med kontaktpersoner och övriga team. Du arbetar nära patienten och är med i dennes vardag. Du hjälper och stöttar i många olika situationer, både praktiskt och i samtal. Du har tillgång till regelbunden handledning.
Vem är du?
Vi söker dig som har en godkänd omvårdnadsutbildning eller en utbildning vilken arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du är flexibel, stabil och självgående. Du har även lätt för att samarbeta och du styrs av etik och värderingar i avgörande situationer i arbetet.
Det är meriterande om du har en utbildning med inriktning mot psykiatrin eller har tidigare erfarenhet av arbete som skötare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och du skall ha intresse av att arbeta med rättspsykiatriska patienter och deras specifika behov.
Du är strukturerad, ansvarstagande och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Vi strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskap och personlighet berikar verksamheten. Vid tillsättning inom psykiatrin begär vi utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan hanteras av arbetsgivaren.
Vi kallar till intervju löpande under rekryteringsprocessen – så vänta inte med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-Funktionen (visa karta
)
541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Rättspsykiatri Kontakt
Rita Coelho 070-0852873 Jobbnummer
9998467