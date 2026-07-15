Skötare rättspsykiatri
Region Kalmar län / Vårdarjobb / Västervik Visa alla vårdarjobb i Västervik
2026-07-15
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Vi söker nu dig som vill bli vår nya kollega inom rättspsykiatrin.
Som skötare arbetar du i team med sjuksköterska, läkare, kurator och medicinsk sekreterare. I teamen samordnas omvårdnad, behandling och planering tillsammans med patienten utifrån individuella behov.
Du utför basal och psykiatrisk omvårdnad och bidrar till bedömningar av läkemedel och behandling, vårdbehov, stöd och uppföljning. I rollen ingår ett nära samarbete med övriga enheter inom vuxenpsykiatrin samt vårdgrannar utanför den egna verksamheten.
I din tjänst hos oss erbjuder vi:
Särskild ersättning under veckoslut
Kontinuerlig handledning
Flextid
Flyttbidrag för dig som flyttar till Västervik
Friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra cykel med bruttolöneavdrag
Extra semesterdagar när du har fyllt 40 år och 50 år
Uppdrag inom befintlig tjänst, till exempel handledare och HLR-instruktör
Tjänstgöring sker dag, kväll, natt samt helg.
Om dig
Du är utbildad skötare, undersköterska, behandlingspedagog eller har kriminalvårdsutbildning. Tidigare arbetslivserfarenhet från psykiatri, behandlingshem, kriminalvård eller liknande verksamhet är meriterande.
Rollen kräver att du är trygg i dig själv och i din roll samt att du har god samarbetsförmåga. Du behöver vara tydlig i din kommunikation och kunna ge patienter ett lågaffektivt bemötande.
Du trivs med ett omväxlande arbete, är flexibel i ditt arbetssätt och kan lätt anpassa dig till ändrade omständigheter.
Din framtida arbetsplats
I höstas flyttade vi in i det nybyggda psykiatrihuset på sjukhusområdet i Västervik där vi nu samlat all vuxenpsykiatri och rättspsykiatri i samma byggnad. Du får möjlighet att jobba i rymliga, fina lokaler med personalutrymmen som erbjuder vacker utsikt över Västerviks stad.
Rättspsykiatrin i Västervik är en länsresurs för hela Region Kalmar län. I samband med flytten till vårt nya psykiatrihus har vi ökat antalet vårdplatser från 12 till 24. I dessa inkluderas också två platser för häktade personer med restriktioner. I öppen rättspsykiatrisk vård har vi cirka 30 patienter.
Du möter patienter med skiftande diagnoser, tillstånd och behov vilket gör att arbetet blir omväxlande och utvecklande.
Vi ingår i psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län. Inom förvaltningen arbetar totalt 600 medarbetare med specialistpsykiatrisk vård för vuxna, barn- och ungdomar, rättspsykiatrisk vård samt rehabiliteringsvård. Vi arbetar utifrån visionen: En specialistpsykiatri i framkant.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.
Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Östra Kyrkogatan 48 (visa karta
)
593 81 VÄSTERVIK Arbetsplats
Psykiatriförvaltningen Kontakt
Avdelningschef
Anneli Hallgren 010-3586313 Jobbnummer
10003276