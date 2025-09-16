Skötare - timanställning
Västra Götalandsregionen / Vårdarjobb / Trollhättan Visa alla vårdarjobb i Trollhättan
2025-09-16
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vuxenpsykiatrisk slutenvård
I NU-sjukvårdens slutna psykiatriska vård är patienten inlagd för vård dygnet runt.
Som timanställd hos oss arbetar du inom hela Vuxenpsykiatrin i NU-Sjukvården som bedrivs på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan och Brinkåsen i Vänersborg.Publiceringsdatum2025-09-16Kvalifikationer
Vård- och Omsorgsprogrammet eller motsvarande med inriktning/specialistkompetens i psykiatri eller skötarutbildning. Din personliga lämplighet värderas högt och vi söker dig som är flexibel, ansvarsfull, lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga.Övrig information
Intervjuer och rekrytering sker fortlöpande. Vi ser positivt på om du kan arbeta som semestervikarie hos oss under sommaren.
Vi vill att du bifogar dina betyg/examensbevis från vård- och omsorgsprogrammet i din ansökan. Har du en pågående utbildning? Då vill vi att du bifogar betyg/studieintyg från dina pågående studier.
NU-sjukvården är en verksamhet som bedriver vård dygnet runt vilket innebär att du kan komma att arbeta dag, kväll och helg.
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5226". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Område III, Vuxenpsykiatri Kontakt
Micaela Hektor, Vårdenhetschef tel.010-4350571 Jobbnummer
9512044