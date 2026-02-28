Skomakare,Skrädare,Nyckelservice.
Abal Skomakeri & Nyckelservice AB / Skomakarjobb / Tyresö Visa alla skomakarjobb i Tyresö
2026-02-28
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Abal Skomakeri & Nyckelservice AB i Tyresö
Vi söker en ärlig, pålitlig och punktlig kollega med erfarenhet av skoreparation, skräddare och nyckeltillverkning. Om du har erfarenhet av något av detta är det ett stort plus, men om inte kan jag lära upp dig. Under utbildningstiden utgår dock ingen lön. Jag ser fram emot dina förslag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: adiljan2@yahoo.se Arbetsgivare Abal Skomakeri & Nyckelservice AB
(org.nr 559367-9482) Jobbnummer
9769444