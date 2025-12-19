Skolvaktmästare till Vegaskolan
2025-12-19
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-19Beskrivning
I tjänsten ingår arbete vid Vegaskolan som ligger i Vännäs tätort.
Vi söker dig med bred praktisk erfarenhet, hög servicekänsla och mycket god förmåga att möta barn, elever och personal. Arbetet är mycket varierande och behovsstyrt, och hög stresstålighet och stor flexibilitet är nödvändiga egenskaper hos dig. Som person har du ett personligt engagemang och en god förmåga att effektivt driva ditt arbete och dina projekt framåt. Du har lätt för att samarbeta och är bra på att ta initiativ, planera och organisera ditt arbete. Du är angelägen om att nå resultat och att hålla deadlines med hög kvalitet i ditt arbete.Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att:
• Ge elever och personal service och stöd i det vardagliga arbetet.
• Utföra enklare reparationer och underhållsarbeten samt iordningställa lokaler.
• Ta emot leveranser
• Andra förekommande uppgifter så som montering och/eller andra uppdrag som behöver utföras hos oss på Vegaskolan.Kvalifikationer
Erfarenhet efterfrågas.Anställningsvillkor
Detta är ett vikariat under tiden ordinarie vaktmästare är sjukskriven. Omfattningen är 60% och arbetstiden är förlagd under dagtid.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsterna tillsätts i enlighet med erforderliga beslut.
Välkommen med din ansökan!
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/201". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs kommun
(org.nr 212000-2841) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen
Lina Strömberg, rektor 070-6523801
9654444