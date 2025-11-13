Skoltaxiförare till Olofström
Behöver bli fler medarbetare i uppdraget i Olofström. Vi söker chaufför som har hög service känsla som brinner och för att ge skoleleverna en trygg och säker resa.
Taxiförarkort är krav för att få köra våra fordon.
Att alltid sätta säkerheten först är en självklarhet som det aldrig får kompromissas på.
För oss är uppdraget betydligt mer än att transportera eleverna från punkt a till punkt b, vår viktigaste uppgift är att skapa en trygg resa för eleverna och en bra helhetsupplevelse för både resenärer och anhöriga.
Fordonen tillhör vår depå i Olofström.
God lokalkännedom, samt flytande svenska är ett krav.
Telepass intern utbildningar och riktlinjer samt kommunens regelverk är grundförutsättningar för uppdraget. Detta får du utbildning i innan trafik start och därefter löpande.
Tjänsternas omfattning varierar. Avtalsenlig fast månads- lön, timlön.Publiceringsdatum2025-11-13Kvalifikationer
YKB
Buss-körkort
Svenska
Kan detta passa dig? I så fall ansök i dag, eller senast 04/6-2025
Tjänsterna tillsätts löpande så vänta inte. För mer information maila erika@telepass.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
Via mail
E-post: erika@telepass.se Arbetsgivare Telepass AB
