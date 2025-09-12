Skolsköterska till Resurscentrum
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
2025-09-12
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen i Luleå
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Resurscentrum inom Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen omfattar elevhälsa, modersmål, kulturskola och måltidsverksamhet. Resurscentrum utgör ett verksamhetsnära stöd för elevernas utveckling mot utbildningens mål, samt berikar och stärker arbetet med barns och elevers utbildning. Vi verkar framförallt främjande och förebyggande.
Elevhälsans uppdrag är att följa elevernas hälsa och stödja deras utveckling mot utbildningens mål. Samt att ge stöd till rektor och det lokala elevhälsoteamet. Elevhälsan består av skolkurator, skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, skolpsykolog och skollogoped.
Vill du bidra till ett Luleå och en skola för alla? Då är du välkommen att söka detta spännande jobb som skolsköterska inom elevhälsan. Med hjärtat hos varje elev utvecklar vi tron på framtiden. Tillsammans gör vi skillnad!
Du som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning och känner dig nyfiken på och intresserad av arbetet som skolsköterska, nu har du chansen att arbeta hälsofrämjande och förebyggande i skolan.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
I skolsköterskans uppdrag ingår att tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens i det pedagogiska arbetet för elevernas utveckling mot kunskapsmålen.
Flera centrala arbetsuppgifter kräver självständighet, t.ex. att planera och genomföra vaccinationsprogram, följa basprogrammet genom t.ex. hälsosamtal med eleverna, organisera skolläkarmottagning samt utföra enklare sjukvårdsinsatser.
Som skolsköterska är du också en del i ett team; i en samlad elevhälsa vars uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande i samverkan med rektorer, arbetslag, elever samt övriga professioner inom elevhälsan. Du ingår i det lokala elevhälsoteamet som leds av rektor. Det lokala elevhälsoteamet utgör kärnan i elevhälsoarbetet på skolan och du arbetar enligt verksamhetens riktlinjer, lagar och förordningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som barnsjuksköterska, distriktssköterska eller skolsköterska. Har du tidigare arbetat som skolsköterska och har erfarenhet av hälsofrämjande arbete med barn och unga ser vi det som positivt.
För att passa för rollen är det viktigt att du är självgående och kan planera ditt arbete på egen hand. Du är initiativtagande, flexibel och lösningsfokuserad i ditt sätt att arbeta. Du har god förmåga att samarbeta och trivs med att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra i team. Du är trygg och har ett gott bemötande. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter dina kvalifikationer såväl som personliga egenskaper.
Körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Om du får tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret samt intyg om legitimation. Vi gör också kontroll av eventuella anmärkningar hos IVO.
Tillträde: Januari 2026
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277076". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
Christina Mitchell 0920-45 30 00 (vxl) Jobbnummer
9506141