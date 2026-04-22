Skolsköterska till Resurscentrum
2026-04-22
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Resurscentrum inom Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen omfattar elevhälsa, modersmål, kulturskola och måltidsverksamhet. Resurscentrum utgör ett verksamhetsnära stöd för elevernas utveckling mot utbildningens mål, samt berikar och stärker arbetet med barns och elevers utbildning. Vi verkar framförallt främjande och förebyggande.
Elevhälsans uppdrag är att följa elevernas hälsa och stödja deras utveckling mot utbildningens mål. Samt att ge stöd till rektor och det lokala elevhälsoteamet. Elevhälsan består av skolkurator, skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, skolpsykolog och skollogoped.
Vill du bidra till ett Luleå och en skola för alla? Då är du välkommen att söka detta spännande jobb som skolsköterska inom elevhälsan, med huvudtjänsteplacering på Råneåskolan. Med hjärtat hos varje elev utvecklar vi tron på framtiden. Tillsammans gör vi skillnad!
Du som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning och känner dig nyfiken på och intresserad av arbetet som skolsköterska, nu har du chansen att arbeta hälsofrämjande och förebyggande i skolan.
Arbetsuppgifter
I skolsköterskans uppdrag ingår att tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens i det pedagogiska arbetet för elevernas utveckling mot kunskapsmålen.
Flera centrala arbetsuppgifter kräver självständighet, t.ex. att planera och genomföra vaccinationsprogram, följa basprogrammet genom t.ex. hälsosamtal med eleverna, organisera skolläkarmottagning samt utföra enklare sjukvårdsinsatser.
Som skolsköterska är du också en del i ett team; i en samlad elevhälsa vars uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande i samverkan med rektorer, arbetslag, elever samt övriga professioner inom elevhälsan. Du ingår i det lokala elevhälsoteamet som leds av rektor. Det lokala elevhälsoteamet utgör kärnan i elevhälsoarbetet på skolan och du arbetar enligt verksamhetens riktlinjer, lagar och förordningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som barnsjuksköterska, distriktssköterska eller skolsköterska. Det är meriterande om du tidigare arbetat som skolsköterska och har erfarenhet av hälsofrämjande arbete med barn och unga.
Vi söker dig som är strukturerad och som är bra på att självständigt planera ditt arbete på egen hand. Du har god förmåga att samarbeta och trivs med att jobba i team. Du är flexibel och lösningsfokuserad i ditt arbetssätt. Du är trygg och bra på att skapa förtroende och goda relationer till elever, vårdnadshavare och samverkande kollegor.
Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering med fokus på specifika färdigheter och egenskaper som krävs för att lyckas i rollen och för att säkerställa en objektiv bedömning.
Körkort och tillgång till egen bil i tjänsten, med ersättning, är ett krav.
Om du får tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret, misstankeregistret samt intyg om legitimation. Vi gör också kontroll av eventuella anmärkningar hos IVO.
Tillträde: 10 aug 2026
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320766".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
972 31 LULEÅ
För detta jobb krävs körkort.
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen
Facklig företrädare
Vårdförbundet (F) 0920453000
9868793