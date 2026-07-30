Stödpedagoger till nystartat team sökes
Stockholms kommun / Behandlingsassistentjobb / Stockholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Stockholm
2026-07-30
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
På Södermalm arbetar vi engagerat utifrån brukarens delaktighet och inflytande i sin vardag.
För att säkerställa ett arbete enligt lag och av god kvalitet, utveckla, stötta och tillförsäkra brukarna bästa möjlighet till träffsäkra insatser, kommer vi att starta ett team med stödpedagoger.
Teamet kommer att arbeta övergripande över hela utförarområdet LSS, som innefattar dagliga verksamheter, grupp- och servicebostäder samt korttidsverksamhet. Organisatoriskt kommer teamet att tillhöra områdeschef.
Vi erbjuder dig
En möjlighet att på en varm och öppen arbetsplats, arbeta med helhetssyn, engagemang och stora möjligheter att göra skillnad för brukare.
En utvecklande roll i en verksamhet med höga ambitioner kring kvalitet, evidensbaserad metodik och delaktighet.
Du får goda möjligheter till kompetensutveckling och möjlighet att påverka arbetssätt. Då detta är en nyinrättad tjänst kommer du att vara delaktig i utformandet av uppdraget.
Vi erbjuder friskvårdsersättning. Möjlighet till semesterväxling finns. Vi arbetar med sommartid och flextidsavtal.
Din roll
Stödpedagogen stöttar chefer, gruppledare och samordnare i exempelvis implementeringsprocesser, arbete med skydds- och begränsningsåtgärder, dokumentation, delaktighet och kommunikation. Du kommer att ha tät samverkan med de stödpedagoger som finns i verksamheterna samt andra kollegor.
Medan enhetschef innehar verksamhets-, budget- och medarbetaransvar och gruppledare arbetsleder i det dagliga och operativa arbetet kommer du att kunna stötta "hands on" i det pedagogiska arbetet nära brukarna. Du kommer att stötta medarbetare i arbetet med pedagogisk planering, dokumentation, metodik, bemötande, med mera.
Du får och föreslår uppdrag som omfattar alla eller några av verksamheterna. Uppdragen kan vara på övergripande och strategisk nivå, likväl som nära verksamheten, medarbetarna och enskilda brukare.
I nära samarbete med ledningen är stödpedagogen behjälplig med att planera och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån verksamhetens behov. Stödpedagogen utvecklar och utbildar, samt har en handledande pedagogisk roll som fokuserar på att främja delaktighet och självbestämmande med individens behov i centrum.
Exempel på dina arbetsuppgifter:
Säkerställa struktur, tydlighet och kvalitet i det dagliga stödet till våra brukare
Samverka med ledningsgrupp, kollegor och anhöriga samt andra samarbetspartners
Omvärldsbevakning inom kunskapsområde funktionsnedsättning och pedagogiska arbetssätt
Utbildningsinsatser till kollegor
Utveckla metodarbete och arbetssätt
Fungera som metodstöd och handledande resurs till kollegor inom arbetsmetoder och dokumentation på individ- och gruppnivå enligt gällande lagstiftning
Följa upp och utvärdera arbetssätt och metoder
Stödja i arbetet med att utveckla och använda individuellt anpassade pedagogiska arbetssätt i det vardagsnära arbetet
Stödja i att kartlägga beteenden och förmågor hos brukare
Utveckla, driva och följa upp brukarmedverkan och brukarinflytande
Din kompetens och erfarenhet
Som stödpedagog har du kunskap i bland annat pedagogik, funktionsnedsättningar, etik och professionellt bemötande, samt god förmåga att arbeta kvalitetsmedvetet och bidra till utveckling i verksamheten.
Du är stödpedagog, vilket innebär att du har:
Eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yrkeshögskolepoäng eller 60 högskolepoäng
alternativt
Vård- och omsorgsprogrammet med specialisering inom programfördjupning funktionsnedsättning
eller annan relevant högskoleutbildning.
Du har
God datorvana och behärskar officepaketet samt övriga digitala redskap, inklusive digitala kommunikationsverktyg
God förmåga att dokumentera och att uttrycka dig i tal och skrift
Vana av social dokumentation, genomförandeplaner, etc.
Goda kunskaper om tydliggörande pedagogik och kommunikation, såsom tex. TAKK, AKK
Kunskaper i lågaffektivt bemötande (LAB)
Erfarenhet av arbete inom LSS
Erfarenhet av att utveckla, utbilda och/eller handleda inom LSS-området
Meriterande är om du har kompetens inom exempelvis det pedagogiska ramverket, Yrkesresan, Kombo eller andra kommunikationsstöd.
Du är strukturerad och tydlig.
Du arbetar gärna självständigt men ser gruppens delaktighet som en självklarhet.
Du har god förmåga att skapa relation och samarbetsallians med kollegor och samarbetspartners. Publiceringsdatum2026-07-30Övrig information
Vi rekryterar utan personligt brev. Du söker med CV samt genom att besvara urvalsfrågor.
Utdrag ur belastningsregister kommer att inhämtas inför eventuell anställning.
I urvalsprocessen kan vi komma att använda arbetsprover eller arbetspsykologiska tester.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt – vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår Facebooksida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Virkesvägen 3 (visa karta
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120 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Södermalms stadsdelsförvaltning, Sociala avdelningen, Utförarenheten Kontakt
Caroline Haglund Akademikerförbundet SSR caroline.haglund@stockholm.se 08-50812328 Jobbnummer
10016172