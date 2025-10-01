Skolsköterska deltid, Sofia skola, Södermalm
2025-10-01
Arbetsplatsbeskrivning
Välkommen att söka tjänst på en av Stockholms vackraste innerstadsskola.
Sofia skola på östra Södermalm är populär, många vill ha sina barn här och idag har skolan ca 900 elever i skolåren F-9 och ca 130 anställda. En bra verksamhet, god stämning och entusiastiska medarbetare utmärker skolan. Samtliga skolans tillsvidareanställda lärare har legitimation. Elevens bästa är ledstjärnan i de beslut vi fattar. Vi vill ge alla våra elever goda förutsättningar att kunna göra de val man önskar senare i livet. Det betyder att vi arbetar målmedvetet för att alla elever ska ha god måluppfyllelse, använda sin fulla potential och nå så långt som möjligt i en trygg och stimulerande miljö.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Tillsammans med skolläkaren och i samråd med skolledningen ansvarar du för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan enligt gällande råd och anvisningar. Arbetet innebär samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan. Du ingår i skolans elevhälsoteam och bidrar aktivt i elevhälsoarbetet, såväl i övergripande-, som i grupp- och individrelaterade frågor.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom Hälso -och sjukvård för barn och ungdom 60 hp. Distriktssköterska 75 hp. eller Skolsköterskeprogrammet Högskolan i Skövde 60 hp. Folkhälsovetenskaplig kompetens är meriterande. Stockholm stads skolsköterskor journalför i Prorenata. Du bör kunna arbeta i grundläggande dataprogram och ha erfarenhet av datajournaler.
Viktiga personliga egenskaper är en god samarbetsförmåga, samt att trivas med att arbeta självständigt. Övrig information
Tjänsten är en deltidstjänst men inriktning och särskilt ansvar för lågstadiet (åk F-3). Du har ett nära samarbete med din skolsköterskekollega.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön, semesteranställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5629". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Sofia skola/Sofia distans Kontakt
Magnus Duvnäs 0850840407 Jobbnummer
9535145