Skolsköterska Ånestadsskolan F-6
Linköpings kommun / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2025-10-24
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Som skolsköterska arbetar du förebyggande och hälsofrämjande utifrån Linköpings kommuns basprogram för elevhälsan - den medicinska insatsen, vilket innefattar hälsobesök, öppen mottagning och utförande av vaccinationer.
I din roll som skolsköterska arbetar du tillsammans med skolans elevhälsoteam för att stödja eleverna till att nå målen i skolan. Du samarbetar också med övrig personal, vårdnadshavare samt andra verksamheter och myndigheter utanför skolan. Du får även handledning i ärenden en gång i månaden av en psykolog. Detta för att skapa trygg skolmiljö som främjar hälsa, lärande och trygghet. Du dokumenterar i journalsystemet Prorenata.
Som nyanställd skolsköterska får du möjlighet att delta i introduktionsprogram. Kompetens- och metodutveckling får du fortlöpande via elevhälsans medicinska insats centralt. Du ingår även i ett nätverk med områdets övriga skolsköterskor vilket ger goda möjligheter till att utbyta erfarenheter och utveckla professionen. Vi erbjuder dig ett självständigt och utvecklande arbete med möjlighet att göra skillnad.
Din arbetsplats
Skolhälsovården i Linköpings kommun ingår som en del i Elevhälsan- den medicinska insatsen. Inom grundskolan arbetar ett 40-tal skolsköterskor med ett elevantal på drygt 16 000 elever fördelat på två olika skolområden. På gymnasiet arbetar 8 skolsköterskor med ett elevantal på ca 5 000 elever fördelat på fem olika gymnasieenheter.
Organisatoriskt tillhör du som skolsköterska den grundskola eller den gymnasieenhet där du har flest antal tjänstgöringstimmar. Personalansvarig chef är rektorn vid den skolan.
Vi söker nu en skolsköterska med placering på Ånestadsskolan F-6. Skolan är en skola med ca 350 elever från åk F till åk 6. Tjänsten är tillsvidare och sysselsättningsgraden kommer vara 100 %. Du kommer vara en del av skolans elevhälsoteam. Tillsammans med kurator håller du även i våra föräldraträffar för att stärka kunskapen om den svenska skolan för våra föräldrar. Skolan har en bra blandning av Svensk- och utlandsfödda elever.
Du som söker
Vi söker dig som är leg. sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta som skolsköterska eller har annan erfarenhet av hälsofrämjande arbete med barn och ungdomar. Du har kunskap om förebyggande och främjande elevhälsoarbete. Du har goda kunskaper i tal och skrift i svenska då du i arbetet kommer att skriva journaler och samverka med olika professioner.
Som skolsköterska hos oss har du en självständig roll som förutsätter att du planerar och organiserar ditt arbete på ett bra sätt. Du har ett professionellt bemötande, du är bra på att möta barn och ungdomar där de befinner sig och du är nyfiken på människor med olika kulturell bakgrund. Du kommer att samverka med övrig personal, elevhälsoteam, skolläkare m.fl. vilket förutsätter att du trivs i en roll där ett prestigelöst samarbete är centralt. Du som vill du vara med och driva och utveckla vår verksamhet mot framtiden är varmt välkommen med din ansökan.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-01-07
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15408
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Vårdförbundet
Katarina Naess katarina.naess@linkoping.se Jobbnummer
9572114