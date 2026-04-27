Skolsköterska
Mullsjö kommun är liten till ytan men rymmer stor livskvalitet. Här finns ett aktivt friluftsliv med fiskerika sjöar, natursköna vyer och miltals av vandrings- och cykelleder. Unika bruksmiljöer, kyrkor, konst och teater skapar tillsammans med ett aktivt närings- och föreningsliv en levande och växande kommun. I Mullsjö kommun arbetar vi nära varandra för att lyckas utifrån tre målområden Trygghet, Tillsammans och Tillväxt.
Vi söker en engagerad och trygg skolsköterska till vår verksamhet med elever i årskurs 4 till 6 samt anpassad grundskola. Tillsammans med våra elevhälsoteam arbetar du för att främja elevers hälsa, utveckling och skolgång. Hos oss blir du en viktig del av ett varmt och professionellt sammanhang där samarbete och elevfokus står i centrum.
Vi erbjuder:
* Ett nära och kompetent elevhälsoteam.
* En trevlig arbetsmiljö där ditt arbete gör verklig skillnad.
* Möjlighet att utveckla och påverka verksamheten.
* Fortbildning och stöd i din professionella utveckling.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-27Arbetsuppgifter
Tjänsten är på 80% och innebär ansvar för skolans medicinska insats. Du arbetar nära skolledning, specialpedagog, kurator, lärare och övriga i elevhälsan. Arbetet utgår från ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv där du möter elever med olika behov, förutsättningar och funktionsvariationer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
* Genomföra hälsobesök och hälsosamtal enligt basprogrammet.
* Genomföra syn-, hörsel- och tillväxtkontroller.
* Vara en del av skolans elevhälsoteam och bidra med medicinsk kompetens i elevhälsoarbetet.
* Arbeta hälsofrämjande och förebyggande på grupp- och skolnivå.
* Bistå elever med enklare sjukvård och rådgivning.
* Samverka med vårdnadshavare samt externa aktörer som exempelvis BVC, BUP och habiliteringen.
* Upprätta, följa upp och dokumentera enligt gällande lagstiftning och riktlinjer.
* Bidra till utvecklingen av skolans elevhälsoarbete och rutiner.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistsjuksköterskeutbildning inom barn- och ungdom, distrikt, eller skolsköterska.
* Har ett professionellt och lyhört bemötande.
* Trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du värdesätter nära samarbete.
* Har god förmåga att skapa trygghet och tillit hos elever och vårdnadshavare.
* Är strukturerad, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll.
* Har erfarenhet av eller intresse för att arbeta med barn och unga med funktionsnedsättningar.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Alla kandidater som kallas till intervju ska vid intervjutillfället styrka sin identitet genom att uppvisa identitetshandling (pass eller nationellt ID-kort utfärdat av Polismyndigheten).
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. I samband med anställning behöver du även styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med identitetshandling. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mullsjö kommun
565 21 MULLSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0392-140 00
