Skolsköterska
Vill du ha ett jobb som känns meningsfullt och där dina idéer tas på allvar?
Välkommen till Åstorps kommun.
Hos oss arbetar du i en modig och framtidsinriktad organisation där vi prövar nya vägar och utvecklar våra verksamheter tillsammans. Våra medarbetare upplever hög tillit i vardagen till sina chefer, till varandra och till uppdraget. Här får du förutsättningar att ta ansvar, påverka ditt arbete och bidra med dina idéer.
Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där chefer lyssnar, ger stöd och skapar utrymme för utveckling. Oavsett roll är du med och gör skillnad för invånare, kollegor och kommunen som helhet.
Åstorps kommun ligger naturnära i nordvästra Skåne med goda pendlingsmöjligheter och är en del av Familjen Helsingborg, vilket ger fler möjligheter till samarbete, utveckling och kompetensutbyte.
Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en skolsköterska till Åstorps kommun som drivs av mod, ansvar och nytänkande. Är du den vi söker? Vi erbjuder dig ett arbete i en dynamisk organisation som präglas av högt engagemang. Som skolsköterska har du en nyckelroll i kommunens elevhälsoorganisation, Centrala resursenheten. Arbetet är framförallt inriktat på hälsofrämjande och förbyggande insatser, något som genomsyrar hela teamet. I teamet kommer du att arbeta tätt ihop med andra professioner såsom skolkurator, skolpsykolog, skollogoped och rektor. Arbetet innebär stor frihet, men också stort ansvar. Övriga arbetsuppgifter du förväntas genomföra är hälsosamtal och vaccinationer enligt fastställt program. Vi välkomnar och förväntar oss att du kommer med förslag på insatser som bidrar till att eleverna mår bra, utvecklas positivt och i det längre perspektivet når kunskapsmålen. Samarbete med exempelvis socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin är en självklar del i arbetet.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till distriktsköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska. Du är intresserad av att arbeta med elever utifrån ett tydligt hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt. Du bidrar med din medicinska kunskap till skolan så att det kommer elevens utveckling, lärande och hälsa tillgodo. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Intervjuer kommer att hållas löpande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40401003". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps kommun
(org.nr 212000-0936) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åstorps kommun, Centrala resursenheten Kontakt
Verksamhetschef Centrala resursenheten
Annelouise Lindqvist Eckerström annelouise.eckerstrom@astorp.se 042-640 53 Jobbnummer
