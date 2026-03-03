Skolsköterska
Ökat lärande - likvärdighet - mötesplatser; tre viktiga kärnvärden som genomsyrar allt arbete i Nässjö kommuns skolor, den medelstora kommunen med ca 30.000 invånare på det Småländska höglandet. För att förverkliga detta har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete för förskola och skola i Nässjö kommun.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi medvetet och målinriktat för att ge varje barn och elev de verktyg som krävs för att söka kunskap i livet. Målet är att varje barn och elev ska få utvecklas efter sina förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar.
Vi söker dig som vill arbeta inom elevhälsans medicinska insats och bidra till barn och ungdomars hälsa, utveckling och lärande. Som skolsköterska är du en viktig del av skolans elevhälsoteam och arbetar förebyggande, hälsofrämjande och stödjande för att eleverna ska nå utbildningens mål.
Skolsköterskans uppdrag utgår från hälso- och sjukvårdslagen, skollagen samt Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan. I nära samverkan med skolledning, elevhälsans övriga professioner och skolans personal skapar du bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande.
Du ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar tvärprofessionellt tillsammans med kurator, specialpedagog, psykolog, lärare, studie- och yrkesvägledare och rektor. Tillsammans arbetar ni för att undanröja hinder och stärka elevernas möjligheter att lyckas i skolan.
Inom elevhälsans medicinska insats arbetar vi systematiskt med kvalitetsutveckling och förbättringsarbete. Du deltar i gemensamt processarbete tillsammans med skolsköterskor och skolläkare, och vi värdesätter engagemang och vilja att bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Som skolsköterska har du goda möjligheter att själv planera och strukturera ditt arbete i samverkan med skolans övriga professioner.
Tjänsten är placerad på skolor utanför centralorten och omfattar elever från förskoleklass till årskurs 9.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Hälsobesök och hälsosamtal
Vaccinationer enligt nationellt vaccinationsprogram
Öppen mottagning för elever
Mottagning tillsammans med skolläkare
Yrkes- och åldersspecifika hälsokontroller
Medicinskt stöd i frågor som rör elevernas arbetsmiljö
Förebyggande och hälsofrämjande arbete på individ- och gruppnivå, särskilt inom psykisk och social hälsa
Gruppinsatser och undervisning tillsammans med kurator, exempelvis kring hälsa, kropp, sexualitet och livsstil
Samverkan med vårdnadshavare samt externa aktörer och myndigheter
Dokumentation och uppföljning i journalsystemet Prorenata
Du har även en viktig roll i skolans arbete kring värdegrund, kränkande behandling och skolfrånvaro.Kvalifikationer
Har specialistsjuksköterskeutbildning som distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska
Har god kunskap om barn och ungas hälsa
Har god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Trivs med samarbete och har ett professionellt och respektfullt bemötande
Tidigare erfarenhet av arbete som skolsköterska eller inom elevhälsa är meriterande.
