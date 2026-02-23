Skolsköterska
Academedia Support AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-02-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Montessori Mondial bedriver en modern och resultatinriktad montessoripedagogik med specialistutbildade lärare och optimala lärmiljöer. Montessori Mondial är en del av AcadeMedias grundskolor.
Elevhälsoteamet på Montessori Mondial Kungsholmen är hjärtat i verksamheten. Vi söker nu en kollega till vår nuvarande skolsköterska. Du kan läsa mer om oss på www.montessorimondial.se/kungsholmen
Skolsköterska till Montessori Mondial Kungsholmen
Är du genuint nyfiken på elevers naturliga drivkrafter och höga potential? Vill du arbeta i en skola där elevernas perspektiv värdesätts? Då är vi rätt skola för dig. Vi lyssnar in samhällets utveckling och anpassar alltid undervisningen efter eleven och inte tvärtom.
Vi vet att struktur ger trygghet, att arbetsro skapar möjligheter och att respekt bygger självkänsla. Med beprövad Montessoripedagogik och moderna metoder ser vi till att eleverna når sina mål samtidigt som de lär sig att ta ansvar och lita till sin egen förmåga. På Montessori Mondial Kungsholmen erbjuder vi en spännande och kreativ lärandemiljö med fokus på eleverna.
Vi söker nu dig som vill arbeta som skolsköterska på vår skola. Vår nuvarande skolsköterska kommer att gå ner i tid och vi önskar nu hitta en kollega till henne på deltid.
I arbetet som skolsköterska arbetar du främst hälsofrämjande och förebyggande. Det övergripande målet är att alla elever ska ha möjlighet att nå godkända kunskapskrav i skolan. Som skolsköterska ingår man i en samlad elevhälsa på skolan och man har ett närma samarbete med skolläkare, specialpedagog, speciallärare, psykolog, kurator, biträdande rektorer samt rektor. En samlade elevhälsa ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I skolsköterskans uppdrag ingår sedvanliga skolsköterskeuppgifter som är angelägna delar i ovan arbete. Hälsobesöken och den öppna mottagningen är viktiga delar i att varje elev får det stöd den behöver i skolan. Andra arbetsuppgifter är vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet. Publiceringsdatum2026-02-23Profil
Du ska vara legitimerad sjuksköterska och ha specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller öppen hälso- och sjukvård. Har du tidigare erfarenhet från arbete med barn och ungdomar samt arbete som skolsköterska anses det meriterande. Arbetet kräver god datorvana. Som person ska du vara strukturerad och noggrann, trivas att arbeta i tvärprofessionella team och lite av en entreprenör, en person som trivs med att skapa och ta egna initiativ. Du har en stark drivkraft för det hälsofrämjande arbetet, att skapa en skolmiljö som är positiv, tolerant och trygg samt att tillsammans ständigt arbeta med att skapa goda relationer i alla leda.
Vi erbjuder
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet). Omfattning 20-40%. Möjlighet för såväl semester som uppehållstjänst. Tillträde enligt överenskommelse (gärna efter sommarsemestern).
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Cecilia Rosenbaum på 0708-280668 eller mailadress cecilia.rosenbaum@montessorimondial.se
Om du har frågor om den medicinska verksamheten kan du kontakta medicinsk verksamhetschef grundskolan Charlotte Friberg, charlotte.friberg@academedia.se
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
Montessori Mondial Jobbnummer
9759076