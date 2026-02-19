Skolsköterska
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Om Jobbet
Anställningen är på Barn och elevhälsan där skolsköterskeprofessionen finns på grundskolan, anpassad grundskola, gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola.
Arbetet sker utifrån ett samverkansperspektiv där eleven är i centrum.
Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande. För skolsköterskans del innebär det att genomföra hälsosamtal och hälsokontroller enligt det basprogram som finns liksom att tillsammans med övriga professioner i elevhälsan samverka med lärare kring olika typer av främjande och förebyggande insatser på gruppnivå.
Som skolsköterska ingår du i skolenhetens elevhälsoteam tillsammans med specialpedagog och kurator. Teamet har även tillgång till skolpsykolog och kompletteras på 7-9 skolor och gymnasiet av studie- och yrkesvägledare. Rektor är den som leder elevhälsoarbetet på enheten. Du kommer arbeta på individ-, grupp- och organisationsnivå, vilket ger ett mångfasetterat och omväxlande arbete.
Förutom arbetet på skolenheten kommer du ha tillhörighet i en yrkesgrupp med övriga skolsköterskor. Det innebär bland annat att arbeta med frågor som rör den egna professionen samt bedriva kvalitets- och utvecklingsarbete. Publiceringsdatum2026-02-19Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med en specialistutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska. Det är en fördel om du har erfarenhet från arbete som skolsköterska. Du har en hög ansvarskänsla, är noggrann och flexibel. Som skolsköterska är du trygg i att arbeta självständigt och har god förmåga till samarbete och samverkan. Du har lätt för att kommunicera och möta människor samt tycker om att arbeta med barn och ungdomar och dess vårdnadshavare. Vidare ser vi att du har en god språklig, skriftlig och analytisk förmåga. Du har ett positivt och tillmötesgående förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar. Tidigare erfarenhet av samarbete med andra verksamheter, som till exempel BUP och IFO, är meriterande.
Vem är du?
Vi söker dig som kan och vill arbeta självständigt med stort eget ansvar. Det är viktigt att du är positiv och har god samarbetsförmåga och viljan att arbeta utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.
Hänsyn tas till personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning 100% med start i september 2026.
Inför anställning kommer vi begära att du visar upp ett utdrag ut belastningsregistret (2 kapitlet 31 § skollagen). Utdraget begärs ut via Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se) Det tar oftast mellan 1-2 veckor att få det hemskickat.
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
