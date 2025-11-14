Skolsköterska
2025-11-14
Om arbetsplatsen
Vi söker en skolsköterska för anställning vid vår centralt organiserade elevhälsa.
I det dagliga arbetet är du placerad på en eller två av kommunens grundskolor men kommer att tillhöra en fantastisk professions-grupp som träffas regelbundet. Den medicinska elevhälsan arbetar tillsammans med andra professioner inom elevhälsan, främst med förebyggande och främjande arbete, med målsättning att eleverna har god hälsa och når målen för utbildningen.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Du ingår i skolans elevhälsoteam som träffas regelbundet. Stor del av arbetet utgörs av hälsokontroller, hälsosamtal och vaccinationer. Ibland behöver lärare stöd i medicinska frågor, Du ingår i skolans elevhälsoteam som träffas varje vecka, ibland får du uppdrag med dig därifrån. Du kommer att ha viss hälsoundervisning i klasser. Eleverna kan också söka upp dig för spontana besök.
Vem söker vi
Du ska kunna arbeta självständigt men också kunna samarbeta med andra professioner i team där det tvärprofessionella perspektivet ska stärka arbetet. Att du kan skapa bra relation med elever i olika åldrar och med olika förutsättningar i livet är viktigt. Eleverna, men också personal och vårdnadshavare ska känna sig trygga med dig och du ska få deras förtroende. Vi värdesätter om du har god kunskap om barn och ungas utveckling, levnadsvanor och livsvillkor. För skolsköterskor finns en kompetensbeskrivning som utgår från sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Du ska besitta dessa kompetenser och det de innebär för skolsköterskan. Det är bra om du har utbildning i motiverande samtal eller liknande. Du ska vara lyhörd och visa respekt för olikheter. Du har en stödjande och tillåtande attityd och förstår den verklighet våra barn befinner sig i idag. Vi arbetar i olika digitala system så du behöver vara bra på att hantera dator och tekniska hjälpmedel samt att uttrycka dig i skrift. Prata inför en hel klass ingår också i vissa arbetsuppgifter och är något du behöver vara bekväm med. Vi vill ha likvärdig elevhälsa i alla våra skolor vilket du ska kunna förhålla dig till. Samtidigt är vi utvecklings benägna och prövar gärna nya arbetssätt och metoder så du ska samtidigt vara öppen för att lära nytt. Tidigare erfarenhet som sjuksköterska är nödvändig och erfarenhet som skolsköterska kan vara bra men är inget krav då vi ser att även annan erfarenhet och kompetens du besitter kan tillföra kunskap till vår grupp av skolsköterskor. Du ska kunna anpassa arbetssätt och kommunikation till individen du möter.
Bra egenskaper:
Personlig mognad
Självgående
Relationsskapande
Strukturerad
Pedagogisk insiktKvalifikationer
Specialistsjuksköterskeexamen (barn och ungdom, distrikt eller skolsköterska)
Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar
Körkort och tillgång till bil Övrig information
