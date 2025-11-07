Skolsköterska
Som skolsköterska kommer du att ha en viktig roll i Vänersborgs kommuns barn- och elevhälsoarbete och skolutveckling.
Du ingår i ett elevhälsoteam, där du arbetar nära elever, pedagoger och skolledning. Du arbetar främjande och förebyggande i syfte att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Arbetet är omväxlande och kommer att innebära många viktiga kontakter med såväl interna som med externa aktörer. Du kommer att tillhöra barn- och elevhälsan och du är underställd barn- och elevhälsochefen. Dina arbetsuppgifter
I elevhälsoteamet ansvarar du för elevhälsans medicinska insatser, utifrån basprogram för elevhälsans medicinska insatser och i enlighet med upprättat ledningssystem. Dina arbetsuppgifter är hälsofrämjande och förebyggande genom hälsosamtal, vaccinationer och hälsoundersökningar samt att tillsammans med dina kollegor bidra till att skapa förutsättningar för elevernas lärande, utveckling och hälsa.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med en specialistutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska. Du har kunskaper om aktuella styrdokument och gällande lagstiftning inom området och det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som skolsköterska. Utöver formell kompetens lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Innan anställning behöver giltigt utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
