Skolsköterska
2025-09-28
Barn- och elevhälsan
Barn- och elevhälsan är en central förvaltningsgemensam avdelning för Region Gotlands skolors barn- och elevhälsoarbete.
Barn- och elevhälsan har cirka 55 medarbetare vilka består av skolläkare, skolsköterskor, psykologer, kuratorer, fysioterapeut, hörsel-, synpedagog och logoped.
Barn- och elevhälsan har främst ett hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. Vårt gemensamma lagstadgade huvuduppdrag är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsans medicinska insats (EMI) har dessutom uppdrag att arbeta enligt vårt hälsofrämjande och förebyggande medicinska basprogram.
Barn- och elevhälsan är en välfungerande och driven avdelning som vill ge varje medarbetare möjlighet till personligt och professionellt växande genom att tillhandahålla en arbetsplats med gemenskap, lyhördhet och ta till vara initiativ, engagemang och ansvarstagande.
Vi arbetar med evidensbaserade metoder som PAX i skolan, ABC föräldragrupp och samtalsmetoden MI (motiverande samtal).
Elevhälsans medicinska insats (EMI) är en sammansvetsad grupp som består av 20 skolsköterskor och 2 skolläkare. Vi har regelbundna yrkesgruppsträffar med fokus på kollegialt utbyte, likvärdighets, - kvalitets-/patientsäkerhets- och utvecklingsarbete. Skolsköterskorna är organiserade i mindre team som har regelbundna träffar, samarbetar och har kollegial handledning. Som nyanställd skolsköterska får du en mentor och en introduktion som anpassas utifrån dina och verksamhetens behov. Skolsköterskegruppen leds av en enhetschef med MLA ansvar (medicinskt ledningsansvarig skolsköterska med kvalitetsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagstiftning).
Vi erbjuder friskvårdstimme/friskvårdsbidrag och vi har regelbundna organiserade gemensamma friskvårds- och trivselaktiviteter.
Som skolsköterska arbetar du enligt vårt hälsofrämjande och förebyggande medicinska basprogram. Detta innebär att erbjuda hälsobesök med syfte att bedöma elevens allmänna hälsotillstånd, tillväxt, utveckling och inlärning. Erbjuda öppen mottagning dit eleverna kan söka själva och erbjuda enkla sjukvårdsinsatser. Bevaka elevernas vaccinationstäckning enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram och erbjuda kompletterande vaccinationer vid behov.
Arbetet utgår från det salutogena perspektivet med tonvikt på det hälsofrämjande arbetet - vad som ger och bibehåller hälsa. Du arbetar genom din kunskap om hälsans bestämningsfaktorer, med fokus på vilket stöd som eleverna är i behov av i skolan och vad som bidrar till elevernas lärande, välmående, utveckling och hälsa.
Som skolsköterska arbetar du tillsammans med skolläkare, kurator, psykolog och övriga i skolans elevhälsoteam som leds av rektor. I uppdraget ingår att tillföra medicinsk- och omvårdnadskompetens som ett stöd i skolans pedagogiska arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Du arbetar för att din kunskap om elevernas hälsa tas till vara i elevhälsans och skolans arbete.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen/ magisterexamen med inriktning distrikt, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller skolsköterska.
Vi ser det som meriterande för tjänsten om du har erfarenhet från liknande uppdrag.
Arbetet som skolsköterska ställer krav på din förmåga att kunna planera och prioritera dina arbetsuppgifter. Eftersom vi arbetar i tvärprofessionella team är det även viktigt att du är bra på att samarbeta med andra för att tillsammans nå uppsatta mål. Det krävs också att du kan fatta egna beslut och ta initiativ till lösningar på situationer som kan uppstå.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Inför anställning krävs utdrag från belastningsregistret.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
