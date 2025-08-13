Skolsköterska

Profilskolan AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2025-08-13


Profilskolan är en åk 4-9 skola där:
• Måluppfyllelsen är hög
• Eleverna trivs och känner sig trygga
• Alla elever idrottar och utövar sitt specialintresse på skoltid
• Alla känner alla
• Beslutsvägarna är korta
Vi söker dig som:
• Är skolsköterska
• Har erfarenhet av att arbeta som skolsköterska
• Har god kommunikationsförmåga med både elever och föräldrar
• Kan bygga goda relationer med elever, föräldrar och kollegor

Till dina arbetsuppgifter hör att arbeta som skolsköterska samt sedvanliga arbetsuppgifter för skolsköterska

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: mikael.hakola@profilskolan.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Profilskolan AB (org.nr 556924-7264)
Krossgatan 34 (visa karta)
162 50  VÄLLINGBY

