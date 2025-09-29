Skollogoped/specialpedagog till Brönjaskolan
2025-09-29
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Välkommen till Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun!
Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen har ett samlat ansvar för integrations-, arbetsmarknads-, utbildnings- och sysselsättningsfrågor som berör vår kommuns invånare. Förvaltningen ansvarar även för Kulturskolan och kostförsörjningen samt fullgör uppgifter för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.
Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.
Brönjaskolan är en 7-9 skola i Sävast, sju kilometer utanför Boden centrum, med cirka 250 elever. Brönjaskolan har tre arbetslag organiserade årskursvis och en väl utvecklad och enhetsförankrad elevhälsa. Elevhälsoteamet består av specialpedagog, skollogoped, studie- och yrkesvägledare, skolkurator och skolsköterska. Brönjaskolan har även ett trygghetsteam bestående av trygghetssamordnare och trygghetsresurser, som arbetar aktivt för att skapa relationer, trygghet och studiero för våra elever. Våra fokusområden är måluppfyllelse, elevnärvaro och läs- och skrivutveckling. Vi har en god utemiljö med basketplan, fotbollsplan och idrottshall samt skogen in på knutarna. Vår skollogoped går på föräldraledighet i januari 2026, och kommer vara ledig i minst ett år.
Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng!
För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb?Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Vi söker Dig som vill jobba som skollogoped / specialpedagog hos oss i ett år, med ev. möjlighet till förlängning ytterligare sex månader.
Som skollogoped / specialpedagog arbetar du framför allt med att skapa förutsättningar för delaktighet, tillgänglighet och inkludering till våra elever. Du identifierar vilka insatser som ska sättas in, och arbetar förebyggande för att identifiera och undanröja hinder i elevernas olika lärmiljöer. Du samarbetar med all personal på skolan för att hålla dem uppdaterade om utvecklingen och åtgärder som kan behöva sättas in. Du arbetar i team tillsammans med Brönjaskolans specialpedagog. I nära samarbete med skolledningen, arbetslagen och skolans elevhälsoteam driver du skolans elevhälsoarbete framåt. Du har ett öppet sinne och letar hela tiden efter nya infallsvinklar på alla problem som du stöter på.
Tjänsten är ett vikariat under föräldraledighet. Tidsbegränsning tom 261231, ev. möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker i första hand Dig som har en specialpedagogexamen alt. logopedutbildning med erfarenhet av arbete i skolan. Tidigare erfarenhet av arbete som skollogoped / specialpedagog och lärare i högstadiet är meriterande. Vi vill att du är öppen för varierande arbetssätt, samverkan och skolutveckling. I övrigt har du goda pedagogiska insikter och är väl förtrogen med skolans styrdokument och systematiska kvalitetsarbete. Din pedagogiska och sociala förmåga gör att du har lätt att skapa kontakt med människor och du är därför även duktig på att förmedla ditt kunnande till våra elever. Du har god vana att arbeta med dator som verktyg i pedagogisk verksamhet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vänlig bifoga lärarlegitimation eller examensbevis. Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning i förskola och grundskola.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag.
Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
