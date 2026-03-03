Skolläkare Österåkers kommun
Österåkers Kommun / Läkarjobb / Österåker Visa alla läkarjobb i Österåker
2026-03-03
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Österåkers Kommun i Österåker
, Täby
, Stockholm
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
I Österåkers kommun arbetar vi för att ge invånarna den bästa kvaliteten på den service och de tjänster vi tillhandahåller. Hos oss är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Du som arbetar hos oss kan vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Vill du vara med på vår resa? Då är du varmt välkommen till Österåker. Skolläkare i Österåkers kommun
I Österåker arbetar vi mot att bli länets bästa skolkommun. I arbetet mot den målbilden har vi tre ledord: kunskap, professionalism och trygghet. Kunskap innebär att fler elever ska nå målet och nå bättre skolresultat. Professionalism innebär att vi ska ha kunnig personal som också kan växa och utvecklas i sina roller. Trygghet innebär att personal och elever ska få arbetsro, uppleva skolmiljöerna som trygga och vara delaktiga i beslut som påverkar deras vardag.
Vill du vara del av vårt framgångsrika elevhälsoarbete i Österåkers kommun? Vi söker nu en skolläkare riktad till de kommunala grundskolor och vår kommunala gymnasiumskola.
Vi arbetar för att varje elev ska lyckas optimalt utifrån sina förutsättningar. För att verka i denna anda har vi valt att skapa en central elevhälsoorganisation som ska bidra till en ökad likvärdighet samt säkerställa kvaliteten på elevhälsan i alla våra skolor. En central samordning tydliggör uppdraget och möjliggör stöd och utveckling för de olika professionerna i elevhälsoteamen på skolorna.
Österåkers kommun vill bidra till att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Som ett led i detta samarbetar vi med olika externa aktörer. Bland annat Karolinska institutet där vi driver utveckling inom olika hälsofrämjande program, till exempel "Frisk skolstart". Ett annat exempel är att vi är "Pep kommun" i samarbete med organisationen Generation Pep.
Inom elevhälsan arbetar, förutom skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och specialpedagoger - alla på uppdrag av förvaltning, elevhälsochef och rektorer. Den samlade elevhälsan är en resurs för en hälsofrämjande skolutveckling.
Elevhälsan är den del av skolans organisation som ansvarar för att eleverna har en så väl fungerande undervisningssituation som möjligt. Verksamheten ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt främst bedriva ett hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Ditt nya jobb
Som skolläkare är du skolsköterskornas medicinska stöd och du arbetar rådgivande mot dem samt mot övriga kompetenser inom elevhälsan. Ett nära samarbete med samordnande skolsköterska med rutiner, avvikelser och patientsäkerhetsfrågor som också är medicinskt ledningsansvarig. Du är anställd av elevhälsochef för centrala elevhälsan inom Österåkerskommun. Du arbetar på skolenheterna tillsammans med dina kollegor i elevhälsan utifrån rådande styrdokument. Med din medicinska kompetens bidrar du till skolans hälsofrämjande arbete genom att samarbeta med dina kollegor i den samlade elevhälsan, med rektor och övrig personal i frågor på individ-, grupp- och organisationsnivå. I planeringen av det förebyggande arbetet kan du bidra med din kunskap kring vad som orsakar ohälsa eller svårigheter att nå utbildningens mål. Du bidrar med kollegialt lärande/fortutbildning gentemot skolsköterskor. Du har ett nära samarbete med skolsköterskorna och genomför regelbundet skolläkarmottagning. I det arbetet ingår bland annat mottagningsarbete, tillväxtfrågeställningar, ryggkontroller, utvecklingsrelaterade frågeställningar, skolsvårigheter, neuropsykiatriska frågeställningar, vaccinationsbedömningar, mottagande av nyanlända elever och medicinsk läkarbedömning inför inskrivning i anpassad skola.
För att trivas i rollen som skolläkare så ser vi att du har ett genuint intresse för att jobba med barn och ungdomar. Som stöd i arbetet och för dokumentation använder vi journalsystemet Prorenata. Du deltar även i det samlade elevhälsoarbetet samt jobbar med insatser på övergripande nivå.
Skolläkaren har specifik kunskap kring lagstiftning som styr skolans arbete samt de delar av hälso- och sjukvårdslagen som styr elevhälsan.Publiceringsdatum2026-03-03Profil
Du är specialistutbildad läkare inom barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri, skolhälsovård eller allmänmedicin. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som skolläkare samt folkhälsovetenskaplig utbildning.
Du är samarbetsinriktad och tycker om att arbeta inom tvärprofessionella team där du genom din lyhördhet skapar förtroende och goda relationer. Som person är du även strukturerad, engagerad och tar självständigt ansvar för ditt arbete. Du har en god kommunikativ förmåga med både barnet och den vuxne. Du har goda IT-kunskaper och kan på ett tydligt och korrekt sätt uttrycka dig i både tal och skrift.
Du är initiativrik, flexibel och har god samarbetsförmåga. Du vill bidra med din kompetens när vi tillsammans fortsätter att vidareutveckla vår centrala elevhälsa.
B-körkort är ett krav.
Anställningens omfattning
70 %
Anställningsform
Tillsvidare eller enligt överenskommelse.Tillträde
17 augusti 2026
Sista ansökningsdag
31 mars 2026
Visst låter det spännande? Registrera din ansökan via knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar på något annat sätt.
Gå gärna in och läs mer på osteraker.se/jobbaiösteråker
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni på hemsidan.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi önskar därför att inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Ersättning
Efter överenskommelse. Friskvårdsbidrag. Semesterväxling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Österåkers kommun
(org.nr 212000-2890), http://www.osteraker.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Elevhälsochef
Henrik Hempe henrik.kempe@osteraker.se Jobbnummer
9773900