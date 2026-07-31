Skolläkare
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning / Läkarjobb / Sundsvall Visa alla läkarjobb i Sundsvall
2026-07-31
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Din nya arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen i Sundsvalls kommun söker nu en skolläkare till Elevhälsans medicinska insats. Tjänsten är en utökning av verksamheten och erbjuder dig möjligheten att göra verklig skillnad för barns och ungas hälsa, utveckling och lärande.
Som en del av elevhälsan arbetar du tillsammans med skolsköterskor, skolpsykologer, logopeder och övrig skolpersonal för att skapa goda förutsättningar för elevers hälsa och måluppfyllelse. Elevhälsans medicinska insats är HBTQI-certifierad och präglas av samverkan, kvalitet och utveckling.
Du blir en del av ett professionsnätverk med kommunens övriga skolläkare och skolsköterskor där regelbundna möten, handledning och yrkesspecifik kompetensutveckling ingår som en naturlig del av arbetet.
Så här bidrar du i rollen som Skolläkare
Som skolläkare arbetar du främst hälsofrämjande och förebyggande, men också åtgärdande utifrån elevernas behov. Du utgår från de styrdokument som reglerar verksamheten, bland annat skollagen, hälso- och sjukvårdslagen samt Socialstyrelsens riktlinjer.
I rollen kommer du bland annat att:
bidra med medicinsk kompetens i elevhälsans tvärprofessionella arbete
stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål
samverka med skolsköterskor, skolpersonal, vårdnadshavare och externa aktörer
genomföra medicinska bedömningar och konsultationer
arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå
dokumentera i det digitala journalsystemet PMO
delta i verksamhetens kvalitetsutveckling och utvecklingsarbete.
Mottagningsarbetet sker på kommunens skolor i nära samarbete med skolsköterskorna. Tjänsten är i huvudsak förlagd på plats, med möjlighet till viss administrativ distansarbete efter dialog med chef.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Omfattningen kan diskuteras och vara 100 procent eller annan överenskommen tjänstgöringsgrad, exempelvis 75 eller 50 procent.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens inom:
allmänmedicin
pediatrik, eller
barn- och ungdomspsykiatri.
Du har goda kunskaper i svenska samt grundläggande kunskaper i engelska. B-körkort är ett krav och du har erfarenhet av att arbeta i digitala journalsystem.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som skolläkare och fördjupad kunskap inom områden såsom:
tillväxt och utveckling
psykisk hälsa
vaccinations- och smittskyddsfrågor
långvariga sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar
specifika skolsvårigheter
hälsofrämjande arbete i skolmiljö
lagstiftning som styr skola och elevhälsa.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är självständig och trygg i dina medicinska bedömningar. Du arbetar regelmedvetet och har god förståelse för de lagar och riktlinjer som styr verksamheten. Vidare är du stabil, flexibel och har lätt för att samarbeta med olika professioner. Du kommunicerar tydligt och har ett inkluderande förhållningssätt där du värdesätter människors olika bakgrunder och förutsättningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Om rekryteringsprocessen
Vid begäran ska läkarlegitimation och intyg om specialistkompetens kunna uppvisas. För anställning krävs även ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Bra att veta
Lön: Månadslön/timlön Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal. Centrala kollektivavtal finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, www.skr.se
Kollektivavtal: HÖK-OFR Hälso- och sjukvård
Förmåner: För mer information om förmåner och villkor inom Sundsvalls kommunen: https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/kommunen-som-arbetsgivare/formaner?ae=förmÃ¥ner
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vid begäran skall betyg/examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning Kontakt
Verksamhetschef
Carina Jacobsson carina.jacobsson@sundsvall.se 0764952377 Jobbnummer
10016600