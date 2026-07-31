Gruppledare till gruppbostäder LSS
Stockholms kommun / Behandlingsassistentjobb / Stockholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Stockholm
2026-07-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Du kommer att tillhöra Område personligt stöd, Avdelning Socialtjänst och fritid, Bromma stadsdelsförvaltning. Enheten omfattar 16 grupp- och servicebostäder och en daglig verksamhet. På gruppbostäderna bor vuxna personer med olika funktionsnedsättningar. Vi erbjuder individuellt anpassat stöd efter de boendes önskemål, behov och möjligheter. Verksamheterna grundas på respekt, trygghet och delaktighet med utgångspunkt från LSS, lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Alla verksamheter är belägna inom Bromma stadsdelsområde och går att nå med kommunala färdmedel.
Vi erbjuder
Vår KOMPASS är att driva ett kvalitativt omsorgsarbete med fokus på ett professionellt arbetssätt samt synsätt inom LSS. Vill du bidra? Välkommen till oss i Bromma! Är du en trygg person som vill bidra till att skapa hälsa och har ett högt engagemang för målgruppen? Vill du tillsammans med oss arbeta för att ta drömmar på allvar? Då kan DU vara den person vi söker!
Du kommer att bli en av åtta gruppledare inom Område Personligt stöd där du tillsammans med en Enhetschef driver arbetet på enheten. Vi växer och har öppnat upp ytterligare en enhet, Enhet 8. I dagsläget ingår en gruppbostad och en servicebostad och till hösten kommer ytterligare en gruppbostad öppna upp inom enheten. Som medarbetare har du möjlighet till semesterväxling, flextid och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar även sommar- och vinterarbetstid. Läs mer om hur det är att vara en del av Stockholm stad och de förmåner vi erbjuder www.stockholm.se.
Kom och bli en av oss!
Din roll
Som medarbetare i Bromma sdf är Du en viktig del i vårt arbete med att aktivt arbeta och bidra så att de boende känner sig trygga, sedda, delaktiga, uppskattade och viktiga. Genom att vara nyfiken och lyhörd för den boendes behov, förmågor och drömmar skapar du hälsa tillsammans med dina kollegor och chef. Detta är grundläggande för det salutogena förhållningssätt som våra verksamheter bygger på.
Gruppledaren är underställd enhetschef och kommer att arbeta nära både enhetschef och övriga medarbetare. Du kommer att arbeta med utveckling av enheten, kvalitetsarbete, vara ansvarig för mottagandet av nya medarbetare, hantera administrativa arbetsuppgifter och planera för bemanning. Som person har du ett lösningsfokuserat synsätt. Du är självgående, mål- och resultatorienterad och drivs av att förkomma problem samt utveckla verksamheten för att hela tiden ligga steget före. Du har en helhetssyn och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är modig, har lätt för att kommunicera och säkerställer att förväntningar är tydliga. Du är intresserad av de övergripande frågorna och bra på att samarbeta med andra och på så sätt skapa ett mervärde.
Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga för ett väl fungerande samarbete med brukare, kollegor och samarbetspartners. Att vara flexibel är viktigt i detta arbete. Du är trygg och stabil i din yrkesroll. För att arbeta hos oss är det en förutsättning av du varje dag har ett intresse, en vilja och en förmåga att möta våra brukare. Då verksamheten har många kontaktytor och löpande dokumentation ingår i arbetet är det viktigt att du har lätt för att uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• Högskole-/yrkeshögskoleutbildning inriktad mot ledarskap, handledning, kommunikation, pedagogik eller annan likvärdig utbildning.
• Erfarenhet av arbetsledande roll.
• Flerårig och bred erfarenhet av arbete inom LSS, SoL-utförarverksamhet.
• Goda kunskaper i Office-paketet.
• Dokumenterad erfarenhet av samordning, planering och/eller projektledning samt uppföljning.
• Mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift samt språkförståelse.
Meriterande är:
• Erfarenhet av arbete inom politiskt styrd organisation
• Goda kunskaper i Stockholm stads IT-system, t ex Medvind, ParaSol. Lisa Självservice
• Kunskaper i svenskt teckenspråkPubliceringsdatum2026-07-31Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk/EU EES ID-handling eller pass samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, måste du visa ett utdrag från Polisens belastnings- och misstankeregister. För arbete med LSS-insatser för barn med funktionsnedsättning måste du lämna in ett utdrag från Polisens belastningsregister. Utdraget beställer du själv och ska inte vara äldre än sex månader, respektive ett år för arbete med barn, från utfärdande datum.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Köpsvägen 24, Bromma (visa karta
)
168 67 STOCKHOLM Arbetsplats
Bromma stadsdelsförvaltning, Område personligt stöd, Enhet 4 Jobbnummer
10016624