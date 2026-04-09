Skolkurator till Rödabergsskolan (vikariat)
2026-04-09
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
"Vi skapar trygghet och framtidstro - tillsammans"
Om Rödabergsskolan
Rödabergsskolan är en F-9-skola i Stockholms stad med bredd, värme och starkt kollegialt samarbete. Vi ligger i Vasastan med närhet till Odenplan, Hagaparken och nya Hagastaden. Hos oss möts 730 studiemotiverade elever i en miljö där olikheter är norm och positivt laddade. Vi arbetar inkluderande och systematiskt för att alla elever ska ha goda förutsättningar att lyckas - både nu och i framtiden.
Ta chansen att arbeta på vår nyrenoverade och växande skola. Kom och bli vår kollega och bidra till vår utveckling och gemensamma framtid!
Vi söker
Rödabergsskolan söker en engagerad och trygg skolkurator för ett föräldravikariat t om april 2027, med start omgående eller enligt överenskommelse. Tjänsten är på 100%.
Som skolkurator är du en central del av skolans elevhälsoteam och har en viktig roll i det främjande och förebyggande arbetet. Du bidrar med psykosocial kompetens och arbetar nära skolledning, undervisande personal och övriga professioner inom elevhälsan. Detta görs t ex i våra regelbundna EHM, elevhälsomöten.
Din roll
I rollen som skolkurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande. Du ansvarar för skolans arbete mot kränkande behandling och frånvaro, håller samtal med elever enskilt och i grupp, deltar vid föräldrasamtal och nätverksmöten, samt handleder och konsulterar skolpersonal. Du dokumenterar och arbetar aktivt med problematisk skolfrånvaro.
Du kommer även att vara delaktig i skolans värdegrundsarbete och i vårt gemensamma arbete på skolan kring IBIS, inkluderande beteendestöd i skolan. Har du erfarenhet av MVP (Mentorer i våldsprevention) eller annat värdegrundsarbete är det meriterande.
Arbetsuppgifter i korthet
Förebyggande och hälsofrämjande arbete i nära samverkan med elevhälsoteamet. Ansvar för skolans arbete mot kränkande behandling och frånvaro. Samtal med elever, föräldrasamverkan och nätverksmöten. Handledning och konsultation av skolpersonal. Dokumentation och uppföljning. Aktiv medverkan i skolans värdegrundsarbete.
Din kompetens och erfarenhet
Socionomexamen
Erfarenhet av arbete som skolkurator, gärna i grundskola.
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för psykosociala insatser.
God samarbetsförmåga och ett respektfullt bemötande av olikheter.
Kunskap om skollag, läroplan och styrdokument.
Meriterande:
Erfarenhet av värdegrundsarbete och våldsprevention.
Erfarenhet av arbete med elever i olika åldrar och bakgrund.
Erfarenhet och kunskap om elever i anpassad grundskola.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du är trygg i din yrkesroll, lösningsorienterad och relationsskapande.
Välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar dig till en arbetsplats där du får kombinera utveckling, helhetstänk och meningsfullt arbete. Intervjuer sker löpande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Upplandsgatan 100 (visa karta
)
113 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Elin Olander elin.olander@edu.stockholm.se 076-1244826 Jobbnummer
9845890