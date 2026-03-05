Skolkurator till Mogaskolan 7-9
2026-03-05
I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet. Vi ser fram emot att du är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Det händer mycket spännande utveckling i vår kommun och vår organisation. Nu fokuserar vi särskilt mycket på barn och ungdomar. Vi har genomfört vår största satsning på skolor någonsin och byggt två moderna skolor i södra kommundelen. Vår uppskattade Familjecentral får snart sällskap av en Barn- och ungdomscentral.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Som skolkurator arbetar du med elever i klasserna 7-9.
Du medverkar till att elever uppnår kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt.
I basuppdraget ingår att du arbetar på rektors uppdrag och agerar på individ/grupp och organisationsnivå med ett
åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt.
Du arbetar med sociala frågeställningar med/kring elevgrupper, vårdnadshavare, pedagoger och skolledning.
Arbetet är omväxlande och innebär även samverkan med flera externa aktörer. Som skolkurator blir du en viktig part i att
utveckla verksamheten på skolan. Du blir också en viktig part i att vidareutveckla det förebyggande och hälsofrämjande
arbetssättetKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan likvärdig högskoleutbildning.
Du har flera års erfarenhet av yrket och med barn och ungdomar i skolan.
Du har en förmåga att strukturera arbetet utifrån verksamhetens behov samt har en mycket god samarbetsförmåga.
Vi vill att du ser vikten av att samverka i tvärprofessionella team, att arbeta med stödjande och förebyggande insatser samt att du har ett inkluderande synsätt.
Ditt förhållningssätt skall vara inriktat på att söka styrkor och resurser samt betona individens möjligheter till utveckling i
skolarbete, beteende och samspel.
Arbetsgivaren lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Krav på körkort samt möjlighet att använda egen bil vid behov.
Vi förutsätter dessutom att du har en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift
Varmt välkommen med din ansökan!
