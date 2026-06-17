Skolkurator till Lycksele kommun
Lycksele kommun / Kuratorjobb / Lycksele Visa alla kuratorjobb i Lycksele
2026-06-17
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I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Om erforderliga beslut fattas söker Lycksele kommun en skolkurator till centrala barn- och elevhälsan.
Barn- och elevhälsan är en sammanhållen verksamhet och ingår i elevhälsans lokala team. Som kurator inom barn- och elevhälsan kan du arbeta inom för- och grundskola samt gymnasiet i Lycksele kommun. Ett gemensamt uppdrag inom elevhälsan är att genom samverkan och effektivt nyttjande av resurser, arbeta främjande och förebyggande med tidiga insatser. Du kommer att vara i nära samarbete med den pedagogiska verksamheten på våra skolor.
I uppdraget kommer ett särskilt fokus att vara riktat för främjande och förebyggande insatser på organisations- och gruppnivå. Du kommer att ha gott stöd i din arbetsgrupp tillsammans med övriga kuratorer. Du kommer regelbundet att delta i samverka med Socialtjänsten kring det främjande uppdraget.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker dig som har socionomexamen. Har du erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, gärna inom förskola/skola, ser vi det som meriterande. B-körkort och tillgång till egen bil krävs för uppdraget.
Du har god förmåga att skapa, utveckla och bibehålla kontakter samt har vilja och förmåga att samarbeta i team. Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund – Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk: https://www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk:https://www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträde: Augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
Vissa tjänster i Lycksele kommun omfattas av registerkontroll och du kommer då behöva lämna ett registerutdrag från Polisens misstanke- och/eller belastningsregister inför anställning.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
I Lycksele kommun kan du inom ramen för din ordinarie tjänst arbeta med vår värdegrund som värdskapare. För mer information prata med rekryterande chef.
I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.
Vi undanber oss all kontakt från annonssäljare som inte söker tjänsten.
Känner du, utifrån vad du läst om oss – att du skulle passa in som kurator hos barn- och elevhälsan i Lycksele kommun?
Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1379, senast 2026-07-31. Du ansöker via knappen nedan eller via brev till Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 921 81 Lycksele. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele Kommun
(org.nr 212000-2635), https://www.lycksele.se/
Storgatan 22 (visa karta
)
921 81 LYCKSELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lycksele kommun Kontakt
Elevhälsochef
Mia Strömgren mia.stromgren@lycksele.se +4695016316 Jobbnummer
9967822