Skolkurator till Husbygårdsskolan
Stockholms kommun / Kuratorjobb / Stockholm Visa alla kuratorjobb i Stockholm
2025-09-11
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till Husbygårdsskolan
Husbygårdsskolan är en välfungerande F-9 skola i norra Järva, nära Kista centrum.
Skolan har även en särskild undervisningsgrupp. Skolan består av två skolhus i Husby centrum på gångavstånd mellan varandra och Husby T-bana. Här samlas många olika kulturer för att lära av och med varandra.
Vi är en skola som medvetet arbetar för att stärka elevernas resultat. Vi vill att varje medarbetare ska arbeta utifrån mottot "Det är viktigt för mig att det går bra för dig" och utföra sitt uppdrag med värme och engagemang som grund. Vi vet att alla elever kan och vill lära och vi är stolta över våra engagerade och kunniga medarbetare.
Vi söker nu en skolkurator till vår skola och till vårt elevhälsoteam.
Vill du få möjlighet att tillsammans med oss förändra barns livschanser? Då är det här rätt tjänst för dig!
Läs mer på: www.husbygardsskolan.stockholm.se
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är utbildad socionom. Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du skapar tillitsfulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är öppen och lyhörd för nya sätt att tänka och att arbeta i nära samarbete med andra. Du är tydlig i din kommunikation och har en god struktur när du planerar ditt arbete. Du är noggrann och tydlig i din dokumentation, för anteckningar och diarieför. Du är en förebild och har integritet, du arbetar för en skolkultur där professionalism och likvärdighet är ledord.
Arbetsbeskrivning
Tillsammans med oss i Husbygårdsskolan erbjuds du ett stimulerande uppdrag där vi värdesätter det professionella samarbetet och värdegrundsarbetet. Gemensamt utformar vi en god och stimulerande skoldag med elevernas bästa i fokus.
Du kommer i rollen som skolkurator att vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som kurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal. Skolans vardag är dynamisk och då situationer uppstår där din kompetens och erfarenhet behövs behöver du kunna prioritera om för den speciella situationen.
I kuratorns arbete ingår att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå. I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, med vårdnadshavare och samarbeta nära med omgivande myndigheter. Du bidrar i nätverksmöten, handleder skolpersonal, dokumenterar vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete.
Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner gällande droger, plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering. I rollen bidrar du med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.
Det krävs att du som skolkurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Skolkuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start efter överenskommelse.
Kvalifikationer
Socionomexamen eller utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.
Erfarenhet av att arbeta som skolkurator eller erfarenhet av liknande arbete.
Erfarenhet av att planera, dokumentera och följa upp sociala insatser så att både det förebyggande och det åtgärdande arbetet ryms och leder till önskade resultat.
Erfarenhet av att arbeta individnära och flexibelt med ungdomar och att samarbeta med pedagoger samt andra professioner inom skola.
Kunskap om och erfarenhet av samarbete med stödjande myndigheter som socialtjänst och polis.
Meriterande
Erfarenhet och intresse av förebyggande elevhälsoarbete.
Erfarenhet av att arbeta med inom Stockholms stad och gärna inom ett socioekonomiskt utsatt område.
Erfarenhet av att genomföra psykosociala kartläggningar.
Goda kunskaper inom NPF samt kunskaper om barn och unga och deras utveckling.
Kunskaper inom olika samtalsmetoder såsom MI.
Som person söker vi dig som:
Är professionell i ditt bemötande och agerande som skolkurator.
Trivs med att ha en aktiv roll i ett utvecklingsarbete och förmåga att anpassa ditt arbete efter det.
Har en förmåga att hantera fler olika perspektiv i det skolsociala arbetet och värnar om och synliggör betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv.
Strävar efter att arbeta på gruppnivå även om du har lätt för att nå och samtala med enskilda elever.
Är en stabil och trygg person som skapar förtroende och lugn hos barn, ungdomar och kollegor.
Är duktig på att arbeta både självständigt och i nära samarbete i multikompetenta team.
Är flexibel och har förmågan att snabbt omprioritera vid plötsliga händelser.
Har en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i andras perspektiv.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan tillsättas före annonsens sista dag.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi har tagit ställning till rekryteringsstöd och undanber oss kontakt om detta.
