Skolkurator till Elevhälsan
Tranås Kommun / Kuratorjobb / Tranås Visa alla kuratorjobb i Tranås
2026-01-15
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tranås Kommun i Tranås
, Eksjö
, Aneby
, Jönköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Centrala elevhälsan utgör en egen organisation inom Barn- och utbildningsförvaltningen, i vilken skolkuratorer, skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer och specialpedagoger ingår. Skolkuratorer och skolsköterskor är lokaliserade på de olika skolorna och deltar tillsammans med övriga yrkesgrupper i skolornas elevhälsoarbete. Elevhälsans främsta uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande och att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Vi söker dig som vill vara med och utveckla vårt viktiga elevhälsoarbete och bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för våra elevers hälsa och lärande.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Som skolkurator hos oss får du ett varierande och fartfyllt uppdrag i en kompetent arbetsgrupp. I ditt uppdrag kommer du att vara med och driva skolornas egna elevhälsoarbete och bidra till hälsofrämjande och förebyggande insatser.
I det enskilda arbetet med eleven förväntas du ta ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för elevens lärande och utveckling. Det innebär att du kommer att arbeta med elever, både enskilt och på gruppnivå, relaterat till skolsituationen. Det ingår även i dina arbetsuppgifter, att på rektorsuppdrag, utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever.
Som skolkurator deltar du i skolans värdegrunds- och likabehandlingsarbete. Du är också en viktig del i arbetet för ökad skolnärvaro, skolans krisgrupp och andra samverkansforum. Du arbetar nära övrig elevhälsopersonal, pedagoger och andra aktörer från exempelvis BUP och socialtjänst. Inom ramen för ditt uppdrag ingår mycket kontakt med vårdnadshavare i olika samtal och möten.
Din roll som skolkurator är i viss mån fri att formas utifrån verksamhetens behov, din egen erfarenhet samt kompetens.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Meriterande med tidigare erfarenhet av socialt arbete kring barn och ungdomar. Du har god digital vana och B-körkort.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är/har:
Samarbetsförmåga: Du arbetar bra med andra och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt.
Relationsskapande: Du gillar att samverka med andra, både internt och externt, alltid med eleven i fokus. Ett intresse för arbete med barn och ungdomar i olika livssituationer är en förutsättning för att trivas i rollen.
Tydlig: Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram. Du anpassar dig för att på bästa sätt nå fram till mottagaren.
Omdöme: Du är trygg och stabil och gör korrekta avvägningar och prioriteringar i ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner HÄR.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
OM FÖRVALTNINGEN
Barn och utbildningsförvaltningen i Tranås ger barn och unga en värdefull start i livet. Vi ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass och grundskola, fritids, gymnasium, anpassad grund- och gymnasieskola och elevhälsa. Vårt mål är att erbjuda en inkluderande, trygg och utvecklande miljö där elever och medarbetare trivs. Genom att bli en del av vår förvaltning får du möjligheten att vara med och påverka och göra Tranås till en ännu bättre skolkommun. Välkommen till en spännande karriärmöjlighet i Tranås kommun.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Tranås kommun tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås kommun
(org.nr 212000-0597) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Elevhälsochef
Christina Stigenhed christina.stigenhed@tranas.se 0140-683 78 Jobbnummer
9686750