Skolkurator till Dingtuna skola
Västerås kommun / Kuratorjobb / Västerås Visa alla kuratorjobb i Västerås
2025-12-22
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Genom att skapa tillitsfulla relationer och arbeta nära både elever och personal bidrar du till en trygg och inkluderande skolmiljö, samtidigt som du gör skillnad i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete.
Nu söker vi en skolkurator till Dingtuna skola för en tidsbegränsad anställning under 2026.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
I rollen som skolkurator är du en viktig del av vårt elevhälsoteam och bidrar dagligen till att skapa trygga och goda förutsättningar för elevernas lärande och mående. Du möter elever både enskilt och i grupp, håller stödjande och vägledande samtal och samarbetar nära både personal och vårdnadshavare för att hitta lösningar som gör skillnad i vardagen.
Du har en central roll i vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete. Det innebär att du arbetar både med generella insatser och mer riktade stödinsatser, deltar i vissa utredningar och använder din profession i skolans systematiska kvalitetsarbete. I uppdraget ingår även att finnas med ute på raster, där du bygger relationer och stärker trivsel och trygghet i elevernas vardag. Du håller undervisning inom bland annat MVP och "Stopp min kropp", där du ger eleverna viktiga verktyg för att förstå gränser, respekt och socialt ansvar.
Som kurator är du också en viktig kontakt i samverkan med externa aktörer som BUP, socialtjänst och familjecentrum. Genom att handleda personal, analysera lärmiljöer och arbeta nära eleverna är du en betydelsefull del i att skapa en skola där alla kan utvecklas och må bra.
Din kompetens
Vi söker dig som med trygghet och engagemang vill vara en viktig del av elevernas vardag. Med din akademiska examen som socionom eller beteendevetare och erfarenhet av att arbeta med barn och unga möter du elever där de befinner sig och bygger tillitsfulla relationer som skapar trygghet och utveckling.
Du trivs med att samarbeta nära både kollegor och vårdnadshavare och är lyhörd för olika perspektiv och behov. Ditt engagemang för varje elevs utveckling och välmående genomsyrar ditt arbetssätt, och du ger ett professionellt och omtänksamt stöd i både små och stora frågor. Har du tidigare arbetat som skolkurator eller inom grundskolans tidigare år ser vi det som positivt.
Vi erbjuder
Som skolkurator hos oss deltar du i gemensamma metoddagar tillsammans med stadens övriga kuratorer, får regelbunden handledning inom psykosocialt arbete och ingår i ett kollegialt forum där du kan dela erfarenheter, lyfta ärenden och utveckla arbetssätt. Som ny kurator i Västerås stad får du dessutom en erfaren mentor som stöttar dig i att landa i rollen och känna dig trygg i både uppdraget och i vår verksamhet.
På Dingtuna skola arbetar vi utifrån vår värdegrund KRAM (Kamratskap, Respekt, Ansvar och Mod), som genomsyrar vår vardag och ligger till grund för både lärande och goda livskunskaper. Vi är en F-6-skola med närhet till natur och lantliga omgivningar, vilket skapar en trivsam och lugn miljö för både elever och personal. Vi tänker nytt, vågar prova idéer och utvecklar ständigt vår verksamhet - och vi hoppas att du vill vara en del av det. Hos oss går cirka 280 elever och vi är 36 engagerade medarbetare som tillsammans skapar en varm och välkomnande skola.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Rekryteringen avser en tidsbegränsad anställning som beräknas pågå till 2026-12-31.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi finns tillgängliga för frågor från och med vecka 2. Vi ser fram emot din ansökan!
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00673". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Anna-Karin Florén Ström anna-karin.floren.strom@vasteras.se 021-39 41 43 Jobbnummer
9658471