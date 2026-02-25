Skolkurator till Augustenborgsskolan
Ref: 20260421 Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en skolkurator till Augustenborgsskolan! I uppdraget som kurator hos oss arbetar du aktivt för våra elever i behov av särskilt stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv. Din kompetens bidrar till att lämpliga insatser för elever i behov av särskilt stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv beaktas och erbjuds. Du arbetar nära dina kollegor för att skapa möjligheter till förändring och utveckling på elev-, grupp- och organisationsnivå. Din kompetens är en del av skolans elevhälsteam där du bidrar med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande, utveckling mm. Vi ser också att du är delaktig i skolans verksamhet genom att delta där våra elever är tex raster, möten, lektioner vid behov mm.
Du kommer även att:
• Genomföra skolsociala kartläggningar och sociala bedömningar vid behov.
• Erbjuda handledning, konsultation, rådgivning till skolpersonal, utifrån ett socialt perspektiv.
• Samarbeta och samverka med elever, vårdnadshavare, skolpersonal och vid behov externa aktörer kring insatser för elev/elever.
• Samverka med myndigheter och verksamheter i preventivt arbete som rör skolan eller Malmö stad.Kvalifikationer
Du har socionomexamen och minst två års erfarenhet från socialt arbete med inriktning mot barn och ungdomar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som skolkurator. Du har god insikt i skolans mål och styrdokument, kunskap om andra förvaltningar och till exempel barn- och ungdomspsykiatri (BUP) samt kunskap om praxis och riktlinjer inom området.
Som person är du nyfiken och har en vilja att tillsammans med dina kollegor arbeta med att alla våra elever når så långt de förmår. Du har en god förmåga att skapa relationer som kan leda till utveckling med så väl kollegor, vårdnadshavare som elever. Du har en god förmåga att arbeta självständigt vid behov och att driva ditt eget arbete framåt.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Augustenborgsskolan är en F-9-skola i Malmös södra innerstad med ca 700 elever. Vi är en mångkulturell skola med elever och personal från alla världens hörn. Här finns nyfikna elever med stor lust att lära. På vår skola arbetar vi i arbetslag tillsammans med kompetenta och drivna kollegor. Du får en verksamhetsnära skolledning som förväntar sig att du tar ansvar för din egen, dina kollegors och hela skolans utvecklingsarbete. Vi arbetar tillsammans och samarbete är en nyckelkompetens på vår skola. Skolan har strukturer för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Vi arbetar med att utveckla genrepedagogiken och värdegrundsarbetet på hela skolan.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
