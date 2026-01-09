Skolkurator Österåkers kommun, vikariat
2026-01-09
I Österåker arbetar vi mot att bli länets bästa skolkommun. I arbetet mot den målbilden har vi tre ledord: kunskap, professionalism och trygghet. Kunskap innebär att fler elever ska nå målet och nå bättre skolresultat. Professionalism innebär att vi ska ha kunnig personal som också kan växa och utvecklas i sina roller. Trygghet innebär att personal och elever ska få arbetsro, uppleva skolmiljöerna som trygga och vara delaktiga i beslut som påverkar deras vardag.Skolkurator till Centrala elevhälsan
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens elevhälsoarbete!
Österåkers kommunala skolor arbetar för att varje elev ska lyckas optimalt utifrån sina förutsättningar. För att verka i denna anda arbetar vi i en central elevhälsoorganisation i kommunen. Detta för att öka likvärdigheten samt säkerställa kvaliteten på elevhälsan i alla skolor. En central samordning tydliggör uppdraget och möjliggör stöd och utveckling för de olika professionerna i elevhälsoteamen på skolorna.
I elevhälsoteamen arbetar skolkuratorer, skolpsykologer, skolsköterskor, speciallärare och specialpedagoger alla på uppdrag av rektor i nära samverkan med skolchef och ledning för centrala elevhälsan.
Ditt nya jobb
Kuratorerna samverkar med rektor på skolan men har biträdande elevhälsochef som närmaste chef. Rutiner, metoder och arbetssätt är centralt organiserade i samarbete med alla berörda yrkesgrupper och kuratorsgruppen har tät kontakt med varandra och övrig personal inom elevhälsan.
Elevhälsan är den del av skolans organisation som ansvarar för att eleverna har en så väl fungerande undervisningssituation som möjligt. Verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och/eller beprövad erfarenhet och ska främst bedriva ett hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Som kurator är ditt uppdrag att, utifrån din kompetens, skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Arbetet bedrivs i samverkan med ledningen för centrala elevhälsan, skolledning samt övrig elevhälsopersonal. Arbetet innebär också samverkan med elever, vårdnadshavare, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan.
Tjänsten kommer vara fördelad på grundskoan i Österåkers kommun. Publiceringsdatum2026-01-09Profil
Vi söker en kurator med hög kompetens och stort engagemang för våra elevers välbefinnande och som besitter följande kompetenser och erfarenheter:
• Adekvat socionomutbildning
• Vilja att arbeta engagerat för att våra elever ska nå kunskapsmålen.
• Förmåga att arbeta självständigt.
• Kunskap om och gärna erfarenhet av att utveckla den pedagogiska verksamheten.
Vi önskar även att du är initiativrik, flexibel och har god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningens omfattning
100 %
Anställningsform
Vikariat med eventuell förlängning Tillträde
2026-03-01
Visst låter det spännande? Registrera din ansökan via knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar på något annat sätt.
Gå gärna in och läs mer på osteraker.se/jobbaiösteråker
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni på vår webbplats.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi önskar därför att inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Ersättning
Individuell lönesättning Friskvårdsbidrag m.m.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett heltidsjobb.
http://www.osteraker.se
Biträdande elevhälsochef
Helene Petschler Selström helene.petschler-selstrom@osteraker.se 070-148 57 42 Jobbnummer
