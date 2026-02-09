Skolkurator, Gymnasieskolornas elevhälsa
Gymnasieskolans elevhälsa arbetar förebyggande och hälsofrämjande.
Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och vi har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Alla elever ska ha tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog och personal som har kompetens att hjälpa eleverna med specialpedagogiska insatser.
Vi söker nu en skolkurator!
Som kurator inom Umeå gymnasieskolan kommer du att ha ett nära samarbete med elever, vårdnadshavare och personal. Du kommer att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande arbete på grupp och organisationsnivå samt samverka med andra aktörer såsom regionen, kommunen och andra skolenheter. I arbetet möter du även elever där du genomför motivations- och krissamtal samt rådgivande och utredande samtal. Du bidrar även med kunskaper om samhällets stödsystem. Som skolkurator är du även en del i organisationens och skolans arbete med värdegrund och likabehandling.
Om dig
Du har socionomutbildning och erfarenhet av arbete med ungdomar. Du har gärna en bakgrund inom arbete som involverar familjer samt arbete som berör psykisk ohälsa. Tidigare arbete som skolkurator är meriterande likväl som arbete inom gymnasiet.
Det är viktigt att du har ett helhetsperspektiv på ungdomars lärande och utveckling. Du måste ha förmåga att skapa goda relationer ungdomar och vuxna men också mellan olika aktörer. Du ser ett stort värde i att jobba tillsammans med olika yrkeskompetenser. Vi söker dig som är lyhörd, tydlig och kommunikativ. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsten ställer krav på obehindrade kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
