Skolkurator elevhälsan Helsingborg

2026-03-03
Vill du vara med och göra skillnad för Helsingborgs elever? Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev. Elevhälsans uppdrag är att stödja eleverna till att nå utbildningens mål med fokus på det främjande och förebyggande arbetet. Genom att tidigt upptäcka och på detta sätt bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa kan vi nå målet. Genom en samlad elevhälsa, ett gott samarbete på skolorna och en tydlig systematik i arbetet tror vi på elever som lyckas i skolan och elever som mår bra. Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för den psykosociala kompetensen i skolans elevhälsoteam på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå. Du bidrar med ett helhetsperspektiv på elevers hälsa och lärande och stödjer elever, personal och vårdnadshavare i arbetet. Skolkuratorn utför råd- och stödsamtal, kartläggande samtal, handledande samtal med skolans personal, deltar i skolans arbete med värdegrundsfrågor och närvarofrämjande insatser och bidrar genom arbetet i elevhälsoteamet till en ökad måluppfyllelse för skolans elever. Skolkuratorn deltar aktivt i olika samverkansmöten med andra aktörer så som socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Du är anställd av Elevhälsan i Helsingborg där din närmsta chef finns och du arbetar i skolans elevhälsoteam som leds av rektor. Du kommer att ingå i en områdesgrupp tillsammans med 5-8 andra skolkuratorer och delta på APT och utvecklingsdagar med samtliga skolkuratorer där vi arbetar med gemensam professionsutveckling. Du kommer till en arbetsgrupp med hög yrkeskompetens och ett öppet klimat där lärande och utveckling står i fokus. Du har tillgång till extern professionshandledning och ingår i skolans utvecklingsarbete som en del av elevhälsoteamet.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen och erfarenhet av arbete som skolkurator. Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter av elevhälsoarbete med ungdomar i gymnasieåldern.
Du har en stark ansvarskänsla i ditt arbete och du sätter eleverna i första rummet. Du arbetar med en stor nyfikenhet på hur du och arbetet kan utvecklas och har en stor lust att lära i arbetet. Du har god förmåga att skapa trygga relationer till elever, vårdnadshavare och skolans personal. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du ska inneha B-körkort
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Urval kan komma att ske löpande så ansök redan idag! Intervjuer genomförs 1 samt 8 april.
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: 2026-08-19 eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef SFF
Johan Ceric Andelius johan.cericandelius@helsingborg.se 070 - 823 50 87 Jobbnummer
