Skolkurator, Bläshammar skola
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Kuratorjobb / Varberg
2026-03-25
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Bläshammar skola ligger norr om centrala Varberg i ett lugnt och lummigt område. Det är en F-6 skola organiserad i årskurserna F-2 och 3-6. Skolans fritidshem består av fyra avdelningar; Havet, Båten, Seglet och Fyren.
Bläshammar skolas arbete genomsyras av ett relationellt lärande med syfte att stödja och utveckla undervisningens kvalité och likvärdighet. Skolans arbete ska präglas av arbetsglädje, kreativitet, trygghet och ansvarstagande. Samtlig personal arbetar aktivt med värdegrundsarbete som är nära sammankopplat med vårt hälsofrämjande arbete, där hälsa, välmående och kunskapsutveckling går hand i hand.Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Som skolkurator har du en central del i elevhälsan.
* Du arbetar med förebyggande, främjande och åtgärdande och bidrar med psykosocial kompetens i det pedagogiska arbetet och inom elevhälsoteamet.
* Du ger stöd till enskilda elever så att god hälsa och utveckling främjas och bidrar med kunskaper i samhällets stödsystem. På uppdrag av rektor och elevhälsoteamet utreder och bedömer du den psykosociala situationen för elever på skolan.
* Du deltar i och utveckla det förebyggande och främjande arbetet på skolans samt är drivande i det övergripande värdegrundsarbetet.
* Du beaktar risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation och utveckling och samverkar med andra instanser i samhället.
Tjänsten kan innebära uppdrag på två skolor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren godkänner.
I din yrkesroll är du van vid att samarbeta med övrig elevhälsa, lärare/pedagoger och har stor kunskaper inom NPF.
Du har tidigare erfarenhet som skolkurator, är van vid att arbeta självständigt och är väl förtrogen med vad som ingår i skolkuratorsuppdraget.
Vänligen bifoga referenser, betyg och examensbevis till din ansökan.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315180".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Linda Bellvik 070-1493978
9818481