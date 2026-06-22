Skolkurator - F-6
Vetlanda kommun, Grundskola / Kuratorjobb / Vetlanda Visa alla kuratorjobb i Vetlanda
2026-06-22
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Vill du vara med och skapa en trygg och stödjande skolmiljö där elever kan utvecklas och må bra? Nu söker vi en engagerad skolkurator till Bäckseda och Myresjö skola. Hos oss blir du en viktig del av skolans elevhälsoteam och arbetar för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att trivas och lyckas i skolan.
Som skolkurator arbetar du med att förebygga och hantera psykosociala utmaningar som kan påverka elevers lärande och välmående. Du samarbetar med skolpersonal, elever och vårdnadshavare och fungerar som en viktig länk till andra samhällsinsatser. Genom ditt arbete bidrar du till att skapa en skola där elever känner sig trygga, inkluderade och motiverade att utvecklas.
Dina arbetsuppgifter är bland annat att:
ha samtal med elever och vårdnadshavare utifrån psykosociala behov
arbeta förebyggande och aktivt delta i skolornas arbete med trygghet, trivsel och närvaro
stödja skolpersonal i att skapa en positiv och inkluderande skolmiljö
samverka med andra samhällsaktörer såsom socialtjänst, psykiatri och andra stödinsatser
bidra till skolornas systematiska värdegrundsarbete och delta i utformningen av olika handlingsplaner
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna i skola eller annan stödverksamhet. Du är trygg, lyhörd och bra på att skapa förtroendefulla relationer. Din samarbetsförmåga är god och du har en positiv inställning till att arbeta i team. Du ser möjligheter framför hinder och är lösningsfokuserad. Som kurator hos oss blir du en del av skolans elevhälsoteam och har möjlighet till stöd och handledning i din yrkesroll.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod – att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Utbildad socionom.
Erfarenhet av yrket är meriterande.
Vi lägger vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 Tillträde 1 oktober, eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer kan ske löpande.
Arbetstid: Dagtid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332860". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda Kommun
(org.nr 212000-0571)
Storgatan 1 (visa karta
)
574 80 VETLANDA Arbetsplats
Vetlanda kommun, Grundskola Kontakt
Vision
Jeanette Toll jeanette.toll@vetlanda.se 0383-971 85 Jobbnummer
9971789