Skolbibliotekarie
Friskolan Stellatus Ekonomisk fören / Bibliotekariejobb / Karlstad
2025-11-04
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Stellatus startade år 2000 och är en Friskola i Karlstad. Vi har ca 120 elever och undervisar från förskoleklass (beginners) till och med år 6. Skolan finns i en inspirerande miljö med vacker omgivning på Rosenborgs herrgård i Karlstad. En miljö som skapar trygghet hos barnen, föräldrarna och för oss som arbetar på skolan. Skolan arbetar med ett hälsoprojekt med stort fokus på hur vi mår bra. Vi kallar det "Be healthy".
Ditt huvudområde blir att ansvara för biblioteksverksamheten på skolan. Du arbetar i skolans bibliotek för att främja elevers läsning, informationskompetens och digitala kunskaper. Arbetsuppgifterna innefattar att organisera och administrera biblioteket, undervisa i informationssökning och källkritik samt stödja både elever och lärare i deras pedagogiska arbete.
Vi söker dig som är utbildad bibliotekarie med examen i biblioteks- och informationskunskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med provanställning om 15 %. Tillträde till tjänsten enligt överenskommelse.
Kontaktpersonerna nås främst via e-post.
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post
E-post: ledigajobb@stellatus.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skolbibliotekarie". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
652 31 KARLSTAD
Friskolan Stellatus Kontakt
Rektor
Rektor
Carola Johansson carola.johansson@stellatus.com 0765559414
9587317