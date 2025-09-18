Skolassistent till Eriksdalsskolan - vikariat
Stockholms kommun / Skolassistentjobb / Stockholm Visa alla skolassistentjobb i Stockholm
2025-09-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till Eriksdalsskolan! Kunskap Trygghet Glädje
Eriksdalsskolan är en F-9-skola på Södermalm med närhet till både stadens puls och till natursköna områden.
Skolan sjuder av liv med ca 1000 elever i årskurserna F-9. Vi har rymliga och funktionella lokaler, en fantastisk skolgård med tillgång till konstgräsplan, skridskobana och Eriksdalsbadet i vårt närområde. Vi har cirka 120 lärare och 80 övrig personal.
Vår skolledning består av rektor, fem biträdande rektorer och en administrativ chef.
Eriksdalsskolan söker nu en vikarierande skolassistent. Du kommer att tillhöra vårt administrativa team som består av två skolsekreterare, en IT-samordnare och två vaktmästare.
Vill du veta mer om oss så får du mer info genom hemsidan https://eriksdalsskolan.stockholm.se/
och genom skolans instagramkonto eriksdalsskolans_medier
Vi kommer göra ett löpande urval, vänta därför inte utan ansök redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Som skolassistent är du skolans ansikte utåt, du har ett professionellt och trevligt bemötande gentemot elever, personal, vårdnadshavare, interna och externa parter och ger god service, information och stöd. Du är spindeln i nätet för alla som arbetar på skolan och det är viktigt att du kan samarbeta och skapa goda relationer till vuxna och elever samt vara tydlig i din dialog och trivas i en skolmiljö. Din arbetsplats är i skolans reception och du bemannar skolans telefon.
Arbetet innebär varierande arbetsuppgifter och för att lyckas i rollen som skolassistent ska du vara noggrann, strukturerad, flexibel och ha en hög servicekänsla. Arbetstempot är bitvis högt, du måste därför vara stresstålig och kunna hantera flera parallella arbetsuppgifter samtidigt. Ingen dag är den andra lik och du behöver kunna prioritera dina arbetsuppgifter. Du behöver vara bra på att självständigt hitta lösningar på situationer som uppstår och ta initiativ till förbättringar inom det egna arbetsområdet. Du behöver kunna samarbeta med andra i ditt team för att lösa arbetsuppgifterna.
I tjänsten ingår vikariehantering vilket innebär att din arbetsdag börjar kl. 07.00. Du kommer också att ansvara för stora delar av skolans beställningar t.ex. läromedel, tolkar och förbrukningsmaterial så det är meriterande om du arbetat i Agresso tidigare. Övriga arbetsuppgifter är att bemanna receptionen och skolans telefon och att besvara frågor och hjälpa besökare, elever och personal. Du är involverad i skolans aktivitetshjul och planerar och pyntar skolan inför högtider och event vilket innebär att du behöver ha sinne för detaljer. Kvalifikationer
Du ska vara van att arbeta i olika digitala system och det är meriterande om du tidigare arbetat i LISA Självservice, Agresso, eDok, Infomentor och Skolplattformen. Du har goda kunskaper om Office 365 och Teams.
Du kommunicerar på ett tydligt sätt och behärskar svenska språket både i tal och skift, du kan även vid behov kommunicera med vårdnadshavare på engelska.
Vi ser att du har utbildning inom administration/ personal/ ekonomi samt några års erfarenhet av de arbetsuppgifter som nämns ovan.
Du är en person med god helhetsförståelse och som snabbt kan sätta dig in i olika sammanhang samt prioritera bland arbetsuppgifter. Du ska ha en god digital kompetens och förmåga att snabbt kunna lära dig nya system och program. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du har hög arbetsmoral, är serviceinriktad och tycker om att lära dig nya saker. Eftersom arbetet på skola periodvis har högt tempo är det viktigt att du är stresstålig och flexibel.Övrig information
Anställningsform: Visstidsanställning
Period: 20 oktober 2025 till 18 juni 2026
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: 2025-10-20 eller enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100 %
Ort: Södermalm
Län: Stockholms län
Land: Sverige
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5369". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Eriksdalsskolan Kontakt
Anna Ruritz anna.ruritz@edu.stockholm.se Jobbnummer
9516054