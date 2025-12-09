Skoladministratör till Långsele/Helgum, 50%
Vill du göra skillnad - på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka - och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Välkommen till Sollefteå - här gör vi skillnad, tillsammans.
Vill du bli en av våra medarbetare i För- och grundskoleverksamheten- sök då tjänsten som skoladministratör! Du får en viktig roll i mötet med personal och elever samt externa aktörer. Du är en del i för- och grundskolans administrativa verksamhetsstöd, i nära kontakt med skolledningen.Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Din uppgift blir att se till att den administrativa delen av skolan fungerar effektivt och serviceinriktat. Du kommer att arbeta med IT-baserade verksamhetssystem gällande barn, elever och personal i För- och grundskola. Du kommer även att arbeta med verksamhetsövergripande administrativa uppdrag såsom personaladministration, ekonomiuppföljning och elevregistrering.
Arbetsplatsen är för- och grundskoleförvaltningen, Sollefteå kommun, med placering i Långsele/Helgum.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en adekvat utbildning alternativ erfarenhet av liknande arbete. Du har god datorvana och är van vid att arbeta med olika verksamhetssystem. Eftersom du kommer att arbeta nära skolans chef är det meriterande om du tidigare arbetat med administrativa uppgifter inom förskola och skola.
Förmåga att kunna prioritera rätt, skapa struktur samt vara serviceorienterad är viktiga egenskaper. Du bör ha en stark servicekänsla, vara flexibel och noggrann och ha god samarbetsförmåga. Goda kunskaper i det svenska språket samt tal som skrift. Eftersom Sollefteå kommun är en till ytan stor kommun och då du kan komma att arbeta på olika ställen ställs krav på B-körkort.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer genomförs löpande under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294405". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
(org.nr 212000-2437) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollefteå kommun, För- och grundskola
Verksamhetschef för- och grundskola
Anna Lagergren 0620-68 21 44 Jobbnummer
