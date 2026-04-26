Skoladministratör
Som skoladministratör på Tellusskolan Thea kliver du in i en central och dynamisk roll där du utgör skolans hjärta och ansikte utåt. Du är den naturliga länken mellan elever, vårdnadshavare, lärare och skolledning, vilket kräver ett professionellt bemötande och en hög servicenivå i alla kontakter. I en miljö där tempot ofta är högt förväntas du arbeta självständigt och med ett stort eget driv för att säkerställa att skolans administrativa processer flyter smidigt.
Dina arbetsuppgifter är breda och varierande. Du ansvarar för den dagliga elevadministrationen, vilket innefattar allt från antagning och placeringar till närvaro- och betygshantering i skolans digitala system. Du bemannar skolans expedition där du hanterar inkommande samtal och e-post samt tar emot besökare på ett välkomnande sätt. Utöver den löpande administrationen stöttar du skolledningen med underlag för myndighetsrapportering, koordinerar logistiken kring de nationella proven, administrerar platser för prao och säkerställer att betygskatalogerna inför gymnasieantagningen är korrekta och kompletta.
För att lyckas i rollen ser vi att du har en avslutad gymnasieexamen, gärna kompletterad med eftergymnasial utbildning inom administration eller ekonomi. Du har goda IT-kunskaper, särskilt inom Googles plattformar och skoladministrativa system, samt är intresserad av att effektivisera ditt arbete med hjälp av AI. Erfarenhet av liknande arbete inom skola eller offentlig förvaltning är mycket meriterande.
Som person är du trygg, strukturerad och har en god förmåga att prioritera när flera uppgifter kräver din uppmärksamhet samtidigt. Eftersom du arbetar nära tonåringar och deras familjer är du tålmodig och relationsskapande, samtidigt som du besitter den personliga mognad och integritet som krävs vid hantering av sekretessbelagda uppgifter. Vi söker dig som är lösningsfokuserad och som trivs med att vara en stöttepelare i en verksamhet där ingen dag är den andra lik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tellusskolan AB
(org.nr 556808-6085)
Kungsgatan 33 (visa karta
)
582 18 LINKÖPING Arbetsplats
Tellusskolan Kontakt
Rekryterare
Anders Noebe anders.noebe@tellusskolan.se Jobbnummer
9876123