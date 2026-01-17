Skoladministratör
Region Gotland / Administratörsjobb / Gotland Visa alla administratörsjobb i Gotland
2026-01-17
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Södervärnskolan
Södervärnskolan är en grundskola med verksamhet för elever i årskurs 4-9.
Skolan har i dagsläget cirka 650 elever, fördelade i årskurs 4-9. Det finns även fritidshem på skolan. Upptagningsområdet är södra Visby, Eskelhem, Västerhejde, Träkumla och Stenkumla.
Vi vill genom tydlig struktur, kollegialt samarbete och gemensamt ansvar skapa en bra studiemiljö för alla. Vi bedriver skolutveckling för att ständigt utvecklas till en skola som ligger i framkant, med fokus på trygghet, trivsel och högre måluppfyllelse.
Skolan arbetar med digitala lärande verktyg där eleverna har sin egen dator som arbetsverktyg. På skolan finns bibliotekarie, elevvärd och socialpedagoger som extra trygghet för eleverna. Kurator och skolsköterska finns på skolan dagligen.
Södervärnskolan har en bra idrottshall och tillgång till egna salar för hemkunskap och slöjd. Skolan har ett eget tillagningskök med fantastisk mat samt ett nyrenoverat skolbibliotek med stort utbud av litteratur som är integrerat med skolans café. Södervärnskolan söker nu en skoladministratör på 100%.
Vill du se vad som händer på Södervärnskolan i vardagen? Följ Södervärnskolan på Instagram eller bloggen https://sodervarnskolanbloggar.wordpress.com.Publiceringsdatum2026-01-17Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med personal, löne och ekonomiadministration. I system som Medvind, HRplus, Edlevo, Hypergene och Proceedo. Att administrera betyg och arkivering.
I tjänsten ingår och också att samordna bemanning och beställa vikarier vid kortare sjukfrånvaro. Detta arbete gör man tillsammans med ytterligare en administratör. Du kommer arbeta nära skolledningen som består av tre skolledare, en rektor och två biträdande rektorer.
Vem är du?
Vi ser det meriterande om du har utbildning i de system som nämnts ovan. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som skoladmininstratör, gärna på högstadiet så ser vi även det som meriterande.
De personliga egenskaper vi söker är en positiv problemlösare som klarar av perioder av hög arbetsbelastning och är trygg i sin egen person även när det blåser. Du behöver tycka om att arbeta med service och människor. Som skoladministration stöttar man skolpersonal, elever och vårdnadshavare. Du är den första man möter som besökare på skolan.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1231". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Södervärnskolan Kontakt
Cecilia Tofftén, rektor 0498-269593 Jobbnummer
9689931