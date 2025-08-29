Skoladministratör
2025-08-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Andelsfören S Vätterbygdens Folkhögskola Upa i Jönköping
När vår mångåriga medarbetare nu går i pension erbjuder vi dig ett roligt och omväxlande jobb på kanske Sveriges bästa folkhögskola. Tjänsten som skoladministratör på Svf innebär dagliga kontakter med deltagare och personal och du blir på ett naturligt sätt spindeln i nätet för många frågor på skolan. Du arbetar med helheten av skoladministration inklusive all form av löpande studerandeadministration. Vi ser också gärna att du tar en aktiv del i arbetet med studie- och yrkesvägledning. Du ingår i arbetslaget administration och arbetar nära skolledning, linjeledare, lärare och handledare i pedagogiska verksamheten, inte minst jobbar du nära Allmän kurs. Ekonomiansvarig är din arbetsledare och skolchef/rektor är din chef.
Vi söker dig som är en god administratör, men det är minst lika viktigt att du har social kompetens, är lösningsorienterad, flexibel och trivs med många bollar i luften, men du behöver också kunna sätta gränser. Du gillar mötet med människor. I arbetet som skoladministratör är det viktigt att du självständigt håller dig uppdaterad kring lagar och regler inom arbetsområdet.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift och behärskar Officepaketet väl. Du är van att arbeta i olika typer av administrativa system. Erfarenhet av arbete inom administration och/eller skoladministration är ett krav, meriterande om du har erfarenhet och/eller utbildning inom studie- och yrkesvägledning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete och engagemang inom civilsamhället. Vi förväntar oss att du delar skolans värdegrund.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75-100 %, med 6 månaders provanställning. Tillträde efter överenskommelse.
Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du ekonomiansvarig Carina Rydberg. Skolchef/rektor är Anders Georgsson. Facklig representant Vision är Ewa Ericsson. Skolans vxl 036-30 69 00.
Ansökan med personligt brev och CV skickar du till nypajobbet@svf.fhsk.se
. I ämnesraden skriver du "Skoladministratör". Sista ansökningsdag är 21 september, inkomna ansökningar behandlas löpande.
Om Svf
Södra Vätterbygdens Folkhögskola har funnits sedan 1919 och är dessutom en av Sveriges största folkhögskolor. Förutom skolbyggnaderna som bland annat inrymmer en stor matsal, bibliotek, idrottshall och en stor foto- och tv-studio finns också internat, konferensanläggning och hyres-bostäder. Ungefär 300 kursdeltagare vistas på skolan varje dag. Cirka 130 bor på skolans internat.
Verksamheten bygger på en kristen värdegrund. Alla människor är lika värda oavsett social och etnisk tillhörighet, trosbekännelse, funktionsnivå, kön eller sexuell läggning. Vi strävar efter bästa möjliga miljö för både bildning och personlig utveckling. Mer om Svf hittar du här.
Huvudman
Equmeniakyrkan och dess ungdomsorganisation Equmenia är vår huvudman. Svf tillsammans med Equmeniakyrkans och Equmenias övriga folkhögskolor utgör en väsentlig del av dess samhällsengagemang. Folkhögskolorna är tillgängliga för alla, hävdar allas lika värde och tar aktivt ställning för demokratin. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: nypajobbet@svf.fhsk.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Andelsfören S Vätterbygdens Folkhögskola Upa
Mångatan 10 (visa karta
)
554 39 JÖNKÖPING Arbetsplats
Södra Vätterbygdens Folkhögskola Jobbnummer
9482956