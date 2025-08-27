Skoladministratör - Finnvedens gymnasium
2025-08-27
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-08-27Beskrivning
Vill du vara med och bidra till en trygg och välfungerande skolmiljö?
Vi söker nu en engagerad och mångsidig skoladministratör till Finnvedens Gymnasium.
Hos oss får du en viktig roll i att stödja skolans verksamhet och skapa en positiv upplevelse för både elever, personal och besökare. Dina arbetsuppgifter
Som skoladministratör på Finnvedens Gymnasium kommer du att ha ett brett uppdrag med fokus på administration, service och samordning. Du kommer att vara en nyckelperson i skolans reception och ha många kontaktytor både internt och externt. I tjänsten ingår administrativa uppgifter inom:
- Heroma (personaladministration)
- IST Administration (elevregister, närvaro/frånvaro)
- Fakturahantering och beställningar
- Diarieföring
- Stöd till skolledning och övrig personal i administrativa och praktiska frågor.
- Bemanna skolans reception och ge service till elever, vårdnadshavare och personal.
- Övriga uppgifter som kan förekomma inom skoladministration.Kvalifikationer
- Erfarenhet av arbete med Heroma, IST Administration, Skola24 och/eller fakturahantering - gärna flera av dessa.
- Det är meriterade om du har eftergymnasial utbildning inom administration eller annat område som vi bedömer relevant för uppdraget. Även erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom skolans verksamhetsområde är meriterande.
- I skolans värld är det under perioder ett högt tempo vilket innebär att det är viktigt att du har en förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter.
- God datorvana och trygghet i Office365.
- Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.Dina personliga egenskaper
- Serviceinriktad och kommunikativ
- Strukturerad och noggrann
- Självständig men också en god lagspelare
- Trygg i att hantera många olika arbetsuppgifter och kontaktytorAnställningsvillkor
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/361". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasie/VUX, Administration Kontakt
Mikael Persson 0370-377335 Jobbnummer
9479159