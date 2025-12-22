Skill söker rekryterande konsultchef
Som rekryterande konsultchef har du en nyckelroll för att driva både människors och företags utveckling framåt. Här väntar en vardag med puls, variation och gemenskap - vill du vara med och göra skillnad med oss?Din nya roll - en kombination av människor och resultatSom rekryterande konsultchef får du en vardag fylld av variation, tempo och avgörande möten. Du blir en nyckelspelare i att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag, samtidigt som du är en stabil partner för våra konsulter och kunder. Många av våra kunder är både svensk och engelsktalande och du kommer därför att skriva och prata både engelska och svenska i ditt arbete.Inslag av ditt dagliga arbete:
Skapa attraktiva annonser, granska ansökningar och hålla intervjuer
Bygga och underhålla ett starkt närverk med kandidater
Ansvara för konsulter på uppdrag samt att ge dem stöd och coachning
Hantera personalfrågor inom arbetsrätt, arbetsmiljö och arbetsanpassning
Administrativa arbetsuppgifter kopplat till ovan
Ha kontinuerlig dialog med beställande chef och/eller HR-funktion hos kund för att säkerställa ett bra samarbete och identifiera nya behov.Din profilFör att trivas i rollen ser vi att du har en skicklighet i att bygga relationer och skapa förtroende, eftersom dialog och samarbete är en central del av jobbet. Vi tror att du trivs bäst i en miljö där det händer mycket, där möten med människor ger energi och där du får vara med och bidra till att teamet når sina mål. Det viktigaste är att du tycker om att jobba tillsammans med andra och att vara i ett team där lagandan är stark och prestigelöshet är ett nyckelord.Det är meriterande om du har:
Relevant universitetsutbildning (t.ex. HR eller beteendevetenskap)
Erfarenhet inom rekrytering och/eller bemanning
Erfarenhet från industri- och/eller teknikbranschen
Ett starkt nätverk inom branschen
B-körkortHos oss får du mer än ett jobbPå Skill tror vi att en god balans mellan arbete och fritid är nyckeln till hållbar framgång.Därför erbjuder vi:
Flexibel arbetstid och möjlighet för dig att arbeta hemifrån vid behov
30 dagars semester - vi värdesätter tid för din återhämtning
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och möjlighet att arbeta ideellt på arbetstid
Möjlighet till utveckling och lärande - vi vill att du ska kunna växa tillsammans med oss
Ett hållbart arbetsliv med ambitionen att det ska vara roligt att gå till jobbet
En kultur präglad av värme och gemenskap där vi uppmuntrar olikheterHos oss är människorna hjärtat i allt vi gör. Som ny kollega hos oss vill vi att du ska känna dig omfamnad och vara en i gänget från din första dag. Omkring dig finner du engagerade och stöttande kollegor som hjälper dig i din onboardingresa. Vi tror på styrkan att göra saker tillsammans, för när vi hjälps åt når vi alltid lite längre. Välkommen till en arbetsplats där vi tror på varandra, främjar utveckling och har kul längs vägen!AnsökningsförfarandeVi gör urval löpande så skicka därför in din ansökan så snart du kan. Vi använder tester tidigt i processen för att säkerställa en fördomsfri rekrytering, de kandidater som går vidare efter första urvalet kommer att bli inbjudna till tester via mejl.Vi ser fram emot din ansökan!Vid frågor du välkommen att kontakta rekryterande chef Linda Sjölander, linda.sjolander@skill.se
, 08-120 971 75 Välkommen till Skill - där människor gör verklig skillnad, varje dag. Om Skill: People change - everythingSkill är ett modernt kompetensföretag med ett brett tjänsteutbud inom rekrytering, bemanning, hr-tjänster och kompetensutveckling. Vi har en stark kundbas i teknik- och industriföretag samt inom IT och tech.När människor växer, växer företag. Och rätt människor, på rätt plats, kan förändra allt. På de premisserna vilar egentligen hela vår verksamhet; där allt börjar och slutar med människan - alldeles oavsett uppdrag eller vilken bransch vi vänder oss till. Så ansöker du
