Skiftoperatör till Bohus
På Nouryon tar vårt globala team positiva åtgärder varje dag för att nå högre kollektivt och individuellt. Vi skapar innovativa och hållbara lösningar för våra kunder för att möta samhällets behov - idag och i framtiden.
Om jobbet
Arbeta i vår fabrik för framställning av Väteperoxid. På vår site i Bohus har vi totalt fyra fabriker där en gemensam skiftledare ansvarar för personalen i samtliga fabriker, totalt 12 personer per skift, där man i tillägg till sin specifika placering i en fabrik också kommer att ta ansvar för gemensamma system och arbetsuppgifter på anläggningen under ledning av skiftledaren.
I din framtida roll som Shift Operator kommer du att
Utföra ronderingar efter framtagna protokoll avseende processparametrar och övrig utrustning
Starta och stoppa anläggningarna på ett säkert sätt
Utföra erforderliga driftanalyser samt vid behovspecialanalyser
Sköta kemikaliesatsningar enligt recept
Planera och genomföra kompetensutveckling inom arbetsområdet i samråd med närmaste chef
Aktivt arbeta med kontinuerliga förbättringar samt problemlösning inom eget arbetsområde
Vi tror att du har med dig
Teknisk utbildning inom process/drift teknik
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Goda datorkunskaper
Bra om du har
Erfarenhet av DeltaV och IFix
Erfarenhet av arbete med LEAN
Erfarenhet av SAP
Vidareutbildning inom process/driftverksamhet som t.ex. eftergymnasiala studier inom drift/processteknik eller studier till högskoleingenjör med inriktning kemi/process alternativt arbetserfarenhet tidigare arbete som processoperatör är högt meriterande
Vi tror att du är
En stabil och trygg person som aktivt strävar efter att förbättra arbetsprocesser och stärka skiftlagets kompetens samt bidra till ett öppet och positivt arbetsklimat. Du gillar att finna lösningar på problem och dela med dig av din kunskap till andra. Att ta ansvar för ditt arbete samt finna ett gott samarbete med dina kollegor är viktigt för att lyckas i rollen. Kvalitet är utgångspunkten för dig och du har en förmåga att skapa förtroende bland dina kollegor och uppdragsgivare.
Vi erbjuder dig
På Nouryon erbjuder vi inte bara en spännande roll och trevliga kollegor utan även förmåner utöver din lön. Nouryon har kollektivavtal med IF Metall, men utöver det erbjuder vi även förmåner som bonus, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, kostförmån och mycket mer.
Har vi ditt intresse?
Detta är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort Bohus. Du kommer att rapportera till Skiftchef.
Vänligen ansök via vårt rekryteringsverktyg med ett jobbspecifikt CV. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. När din ansökan nått oss kommer vi att granska för att se om vi har en matchning mellan din kompetens och rollen! För mer information om vår rekryteringsprocess, vänligen besök: nouryon.com/careers/how-we-hire/
Som sökande kan det bli aktuellt med en bakgrundskontroll innan anställning, beroende på rollens krav. Du kommer att få information om detta senare i rekryteringsprocessen. Vi arbetar aktivt och strukturerat med HSE-frågor för att skapa en säker och hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare. Som anställd kan du därför, vid slumpmässiga tillfällen, komma att genomföra drogtester. Allt för att värna säkerheten och välmående för våra anställda
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi vill be dig som intern sökande att ansöka med din Nouryon email för att underlätta vårt arbete i rekryteringsprocessen.
Om Nouryon
Om du letar efter ditt nästa steg i karriären, sök idag och gå med i Nouryons globala team för att erbjuda viktiga lösningar som våra kunder använder för att tillverka vardagsprodukter som personlig vård, rengöring, färger och beläggningar, jordbruk och livsmedel, läkemedel och byggprodukter. Våra anställda drivs av viljan att göra skillnad och aktivt driva positiv förändring. Om det gäller dig, ger vi gärna plats för dina ambitioner. Från dag ett stöttar vi dig i din personliga utveckling, genom utmanande positioner och omfattande möjligheter till lärande och utveckling, i en dynamisk, internationell, mångsidig och proaktiv arbetsmiljö.
Kontakt
För ytterligare information om den lediga tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef Mattias Josephson, Shift Supervisor, mattias.josephson@nouryon.com
Om du har några frågor om rekryteringsprocessen eller din ansökan eller behöver hjälp, vänligen kontakta: Recruiting.SE@Nouryon.com
För frågor relaterade till facket:
Ledarna: Sanna Backman - sanna.backman@nouryon.com
Unionen: Helene Rosenlund - helene.rosenlund@nouryon.com
IF Metall: Maria Björkstål - maria.bjorkstal@nouryon.com
Akademikerna: Niclas Lundahl - niclas.lundahl@nouryon.com
Vi har redan valt våra sourcingkanaler för denna rekrytering och ber vänligen att inte bli kontaktade av några reklamagenter, rekryteringsbyråer eller bemanningsföretag.
