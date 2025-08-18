Skiftledare | Lernia | Halmstad
2025-08-18
Vill du ta nästa steg i din karriär och bli en del av ett dynamiskt team i Halmstad? Vår kund söker en driven skiftledare med ledarskapsförmåga och engagemang. Här får du chansen att utveckla dina färdigheter i en stimulerande arbetsmiljö. Ta chansen och ansök idag!Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Som skiftledare kommer du att ansvara för att leda och fördela arbetet inom ditt skift hos vår kund i Halmstad. Du kommer att säkerställa att produktionsmål uppnås effektivt och enligt kvalitetsstandarder, samt hantera personalfrågor och arbetsmiljöfrågor. I din roll ingår även att övervaka och rapportera produktionsresultat, optimera arbetsprocesser och stödja medarbetarnas utveckling genom feedback och utbildning för att främja en högpresterande arbetsmiljö.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning och gärna en vidareutbildning inom industri eller produktion. Du behöver ha minst två års erfarenhet av att arbeta inom processindustrin operatör, helst i en ledande roll. Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, är ett krav. Du bör även ha grundläggande datorkunskaper och vara van vid att arbeta med olika produktionssystem. Truckkort och körkort är ett krav.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av skiftarbete inom industri. Tidigare erfarenhet av att leda och coacha team är ett plus, liksom kunskap om kvalitetskontroll och säkerhetsföreskrifter inom industrin. Om du har deltagit i projekt för att förbättra produktionsprocesser eller har utbildning inom arbetsmiljö är det också något som ses som fördelaktigt för rollen som skiftledare hos vår kund i Halmstad.
Som en av oss
Hur du söker tjänsten
